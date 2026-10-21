En las calles y avenidas del país, la cartelería preventiva cumple un rol fundamental para anticipar situaciones de riesgo en la calzada.

Dentro de este grupo se destaca la señal que presenta una “X” blanca rodeada por un fino borde rojo. Su objetivo es alertar a los automovilistas con suficiente anticipación sobre la cercanía de un paso a nivel con vías de ferrocarril .

Esta señalización, conocida como “Cruz de San Andrés”, se ubica a metros de la intersección y actúa como una advertencia prioritaria para que el conductor reduzca la velocidad, incremente la atención y respete la preferencia de paso de las formaciones ferroviarias.

Qué hacer en el caso de ver esta señal

En el caso de encontrarte con la Cruz de San Andrés, es importante cumplir con las siguientes indicaciones para evitar accidentes:

Disminuir la velocidad de forma progresiva y observar ambos lados de la vía antes de traspasar el límite de frenado.

Ceder la prioridad absoluta al ferrocarril, ya que por su peso y distancia de frenado no puede detenerse de manera intempestiva.

Verificar que exista espacio suficiente del otro lado de las vías para despejar el paso a nivel por completo sin quedar varado sobre los rieles.

Respetar la prohibición de realizar maniobras de sobrepaso a otros vehículos en la zona de aproximación y sobre el cruce ferroviario.

señal de San Andrés argentina.gob.ar

Cómo identificar la señal y qué elementos la acompañan

Esta señalización vertical posee características visuales específicas que permiten distinguirla con rapidez e indica las condiciones particulares del cruce.

Su estructura en forma de “X” representa la intersección directa entre el camino vehicular y el trazado de las vías, marcando el límite físico de resguardo.

Cuando el paso a nivel cuenta con dos o más vías paralelas , la señal suele incorporar un brazo o panel adicional en su parte inferior, advirtiendo que el paso de un tren puede ocultar la llegada de otra formación en sentido contrario.

En muchos cruces urbanos la cartelería se combina con semáforos fónicos, campanas y barreras automáticas, aunque la obligación de detenerse ante la presencia del tren se mantiene aun si los dispositivos electrónicos no están en funcionamiento.

Qué multas podés tener por no cumplir la normativa

Ignorar las advertencias de esta señal o cruzar de manera imprudente un paso a nivel constituye una falta grave dentro de la legislación vial nacional y de las distintas jurisdicciones provinciales.

Forzar el paso cuando los dispositivos sonoros o luminosos están funcionando o cuando la barrera se encuentra baja conlleva sanciones económicas elevadas y la quita de puntos en la licencia de conducir mediante el sistema de scoring.

Del mismo modo, quedar detenido sobre las vías por no verificar el espacio de salida posterior también es penalizado con multas de gravedad severa por poner en riesgo la seguridad operacional del tren y de terceros, al igual que realizar un adelantamiento indebido en la zona de aproximación a las vías.