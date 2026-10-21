El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas para este jueves 22 de octubre que afectarán a numerosas provincias, entre ellas Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y San Luis .

Las advertencias que mantiene actualizadas el organismo gubernamental contemplan la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas de vientos, actividad eléctrica frecuentes y caída ocasional de granizo.

Los habitantes de las zonas alcanzadas deberán seguir las actualizaciones oficiales y tomar precauciones ante fenómenos que podrían generar daños y afectar las actividades habituales.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las zonas afectadas

De acuerdo a los reportes que emite y mantiene actualizados el SMN, la advertencia alcanza a distintos departamentos de las cuatro provincias. Las zonas mencionadas son:

San Luis : zona baja de Coronel Pringles y zona baja de General Pedernera.

Córdoba : General San Martín, Marcos Juárez y Unión.

Santa Fe : Belgrano, Castellanos, Las Colonias y San Martín.

Entre Ríos: Paraná, La Paz, Villaguay, Nogoyá y Diamante.

En Córdoba, Santa Fe y San Luis, la alerta amarilla regirá entre la mañana y la tarde del jueves. En Entre Ríos, por su parte, las condiciones de inestabilidad podrían extenderse desde la mañana hasta la noche.

Alerta amarilla: el SMN advierte por fuertes tormentas el jueves 22 de octubre en distintas provincias. (Foto: SMN) SMN

¿Cuánta lluvia podría esperarse durante el jueves 22 de octubre?

Para las zonas de Córdoba, Santa Fe y San Luis incluidas en la alerta amarilla, se esperan acumulados de entre 20 y 40 milímetros , aunque podrían superarse de manera localizada.

En el caso de Entre Ríos, los reportes meteorológico publicados anticipan un escenario de mayor acumulación: entre 40 y 80 milímetros , con posibilidad de superar esos valores de forma puntual.

¿Cuáles son las recomendaciones que emite el SMN ante alerta amarilla por tormentas fuertes?

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Entre las principales medidas de prevención, se encuentran: