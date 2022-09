¿Qué pasaría si las criptomonedas se convirtieran en la moneda global?

Desde su creación en 2008, Bitcoin y las demás criptomonedas que surgieron después, han sido motivo de intriga para muchos. El interés de las personas en estas divisas digitales no solo se debe a que pueden ofrecer un gran margen de ganancias, sino también en la tecnología de la que dependen: Blockchain.

Podemos decir que en combinación estos dos elementos, la tecnología Blockchain y las grandes ganancias que permiten las criptomonedas, han hecho que cada vez sean más personas las interesadas en esto, incluso gobiernos han comenzado a usarlas como monedas de sus países.

Por eso cabe peguntarse, si las criptomonedas se convertirán en el futuro en monedas globales. Ya que varios países las han adoptado, podemos creer que todos lo harán algún día. Sin embargo, este tema tiene muchos matices.

Por ejemplo, ¿sería una sola moneda global? O ¿cada país tendría su propia criptomoneda? La respuesta la tendremos con el tiempo, pero podemos discutir acerca de cómo afectaría el mundo usando únicamente criptomonedas para las transacciones.

La tecnología Blockchain

Esta tecnología tiene sus inicios a principio de los noventas, esta fue creada para que los documentos digitales no pudieran ser manipulados o copiados. Años después, la teoría de la cadena de bloques se usó en Bitcoin lo que ha permitido operaciones descentralizadas y un registro seguro de estas.

Lo que genera confianza en esta tecnología, es que las transacciones no necesitan de un tercero para hacerse. A su vez la información o datos allí registrados son inmutables, es decir, no pueden ser revertidos.

Asimismo, las operaciones son públicas y pueden ser vistas por cualquiera, lo que hace más difícil hacer transacciones ilícitas con ellas. Todos estos aspectos son los puntos a favor de que las criptodivisas funcionen para trasladar las finanzas tradicionales al mundo tecnológico.

El respaldo del Bitcoin

Todos sabemos que el dólar estadounidense es la moneda de la reserva mundial. Esta moneda es las más usada alrededor del mundo para operaciones internacionales. Su estabilidad está respaldad por la estabilidad económica y políticas de Estados Unidos.

Hay países como China o Rusia, que han dejado el dólar de lado y fortalecido cada uno sus propias monedas respaldadas con el oro, que es un activo de reserva ampliamente usado también en el mundo.

También, hay países que prefieren el euro en lugar del dólar para sus reservas, pero al final del día todas estas monedas tienen algo en común: su respaldo es tangible.

Por eso muchas personas todavía no confían del todo en las criptomonedas, porque estas no se basan en algo tangible para su respaldo. Estas son respaldadas por la tecnología Blockchain y si las personas no entienden de qué va esto, es probable que no quieran invertir en ello.

Este es el principal desafío para que una criptomoneda se convierta en una moneda global. Además de esto, la volatilidad del mercado de estos activos digital también causa mucho miedo a su inversión, lo que hace más cuesta arriba la adopción de estas monedas con fines globales.

Asimismo, el entorno donde crecen estos criptoactivos puede estar plagado de piratas informáticos, y aunque los usuarios usan programas como VPN, para resguardarse, todavía hay mucho que mejorar en cuanto a seguridad cibernética para usar una criptomenda como moneda mundial. Puedes ver aquí la VPN gratuita mejor clasificada que está fácilmente disponible, para que realices tus transacciones de forma más segura.

A pesar de ello, muchos países están trabajando en su propia moneda digital. Por ejemplo, china cuenta con su Yuan digital y ha alcanzado a implementarla en varias zonas del país. Incluso Estados Unidos ha dado esbozos de investigaciones para "garantizar" una innovación en activos digitales.

El Salvador, si bien no cuenta con una moneda digital propia, fue el primer país del mundo en convertir una criptomoneda (Bitcoin), en una moneda legal de curso. Como vemos, son cada vez más los países que se suman a esta iniciativa, por lo que es probable que en algún momento cada uno cuenta con una divisa digital.

Sin embargo, la pregunta es ¿alguna puede convertirse en la moneda global?

¿Hay alguna criptomoneda candidata para la reserva mundial?

Es sabido que las criptodivisas son descentralizadas, es decir, no están reguladas por algún ente mundial o ningún país. Es por eso que no son del agrado total de muchos países que necesitan normas y leyes para controlar su economía.

Sin embargo, la realidad política mundial esta bifurcada ahora mismo. Hay países en guerra, otros en competencia y esto puede permitir que las criptomonedas sobrevivan un poco más en el tiempo, antes que se decida prohibirlas por completo.

Aunque con la adopción que los países están teniendo de Bitcoin y la iniciativa de tener sus propias monedas digitales, no parece que las criptomonedas estarán prohibidas en el futro. Pero, puede que las criptodivisas si sean reguladas por algún ente.

Es por eso que podemos pensar que alguna criptomoneda llegue a ser la representante de la reserva mundial, como lo es el dólar en la actualidad. Por su puesto, pensar que sea una criptomoneda como Bitcoin o Eth no es posible, lo más probable es que se desarrolle una criptodivisa específica para esto, ya que aquellas que no están vinculadas a un ente, sistema político o gobierno resultan "peligrosas" para los países.

¿Qué pasaría si una criptomoneda se convierte en global?

Respondiendo a qué pasaría si alguna de estas divisas digitales se convierte en una moneda global, y partiendo del hecho que sea una desarrollada específicamente para ello, podemos pensar que solo facilitaría a las personas la compra de sus bienes.

En la actualidad ya hacemos compras en línea, y una moneda global nos permitiría más comodidad en cuanto a desplazarnos por países cómodamente. Sin embargo, que un solo ente regule la moneda digital global nos deja un poco expuestos a ser controlados.

Esto puede ser peligroso para nuestras libertades individuales, ya que las criptomonedas descentralizadas nos permiten hacer las compras que queramos, pero aquellas sujetas a una regulación por parte de un ente, pueden venir con leyes normas y prohibiciones de compras.