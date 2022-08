Paro de colectivos: cómo sigue en la semana y qué líneas estarán afectadas

El presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) , José Troilo, confirmó que el paro de colectivos se extenderá hasta el lunes 22 y que también habrá una reducción del 30% en el servicio. La medida de fuerza afectará a más de 100 líneas de colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"Un puñadito de empresas mantendrá servicio pero es menos del 5%, no es significativo", explicaron este fin de semana a El Cronista. Además, las empresas de transporte aseguraron que la decisión de paro y reducción de servicios seguirá hasta el martes o "hasta que el gobierno deposite una suma importante para que se reduzca la deuda que tiene con nosotros y podamos tener normal funcionamiento" .

¿Qué colectivos están de paro hoy?

Troilo afirmó que este lunes habrá menor frecuencia (entre un 20% y 30%) en los servicios diarios. Además, seguirá el paro ene el servicio nocturno de 22:00 horas a 5 de la mañana.

La Trochita de Buenos Aires: el tren histórico más pintoresco que ofrece un viaje al pasado y se puede visitar por $ 300



ANSES | AUH, AUE, pensionados y jubilados: ¿quiénes cobran este lunes 22 de agosto?



La medida de fuerza afecta a las siguientes líneas 2, 4, 15, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 47, 49, 53, 59, 61, 62, 64, 70, 80, 86, 88, 93, 95, 96, 97, 102, 105, 114, 118, 123, 124, 126, 129, 143, 154, 160, 166, 179, 180, 181, 185, 193, 203 205, 218, 228 F, 236, 244, 248 C, 269, 284, 288, 291, 295, 302, 303, 306, 311, 312, 313, 315, 318, 320, 328, 329, 325, 333, 338, 350, 351, 355, 378, 382, 390 y 395, 406, 407, 422, 437, 440, 441, 443, 461, 462, 463, 464, 500, 501, 502, 503, 504, 506 A, 509, 511, 518, 520, 522, 524, 527, 541, 543, 544, 549, 561, 562, 620, 622, 621, 628, 630, 634, 707, 721, 740, 910, 911, 912, 914 y 915.

¿Por qué hay paro de colectivos?

Desde hace casi un mes, la CEAP, la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.) tomaron la medida para reclamar la falta de pago de los subsidios al transporte por parte del Estado.



En julio, el monto adeudado llegó a los $ 19.0000 millones. Ante la falta de solución, las cámaras continuarán con la medida de fuerza hasta el lunes 22 ante la falta de respuestas, aunque desde las agrupaciones sostuvieron que "en el marco del fin de semana es muy difícil que haya una acreditación de dinero".

"Hubo un pago en el orden de los 900 millones de pesos pero lo que consumimos es mucho más, eso no alcanza ni para el combustible. Los insumos aumentaron mucho de precio, las empresas no pueden soportar más los atrasos y muchas están recibiendo intimaciones de AFIP por no poder pagar las cargas sociales", explicó el titular de la CEAP en diálogo con Radio Mitre este domingo.