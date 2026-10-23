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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite consultar y descargar la Historia Laboral en línea o la aplicación mi ANSES, sin necesidad de asistir a una oficina.

El documento reúne los aportes jubilatorios registrados durante la trayectoria laboral y puede servir para verificar los períodos trabajados antes de iniciar el trámite de jubilación.

Para acceder, los trabajadores deben contar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. La consulta es gratuita y la constancia emitida desde la página oficial tiene validez para realizar trámites, sin necesidad de sello ni firma de un agente del organismo.

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Cómo consultar la Historia Laboral en mi ANSES y descargarla en PDF

Los trabajadores pueden consultar sus aportes previsionales a través de la página oficial de ANSES o desde la aplicación mi ANSES. Para hacerlo desde la web, deben seguir estos pasos:

  1. Ingresar a www.anses.gob.ar.
  2. Acceder a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
  3. Entrar en la sección Trabajo.
  4. Seleccionar la opción Consultar Historia Laboral.
  5. Revisar los períodos y aportes que figuran registrados.

Desde la aplicación, el recorrido es Mi ANSES, Mis datos y Mi historia laboral. En ambos casos, la consulta es personal y requiere ingresar con las credenciales correspondientes.

La Historia Laboral de ANSES permite verificar los aportes jubilatorios registrados y consultar los períodos trabajados antes de iniciar el trámite de jubilación.
La Historia Laboral de ANSES permite verificar los aportes jubilatorios registrados y consultar los períodos trabajados antes de iniciar el trámite de jubilación.

Una vez dentro de la sección Historia Laboral, los usuarios pueden consultar la información registrada y descargar la constancia para guardarla o imprimirla.

Si se necesita conservar el documento en PDF y el sistema no ofrece esa opción directamente, se puede seleccionar Imprimir y elegir Guardar como PDF en el cuadro de impresión del navegador -esta opción es válida para computadora-.

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Qué información aparece en la Historia Laboral

El documento reúne los datos disponibles sobre los aportes jubilatorios registrados en ANSES. La información puede variar según la modalidad de trabajo y los antecedentes previsionales de cada persona.

Entre los datos que se pueden consultar figuran:

  • Las declaraciones juradas presentadas por los empleadores de trabajadores en relación de dependencia.
  • Los períodos registrados con aportes como trabajador de casas particulares.
  • Los períodos correspondientes a trabajadores autónomos y monotributistas.
  • La información aportada por las provincias que transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación, cuando corresponda.