Plazo fijo: cuánto hay que invertir en octubre de 2026 para ganar $700.000 por mes.

A la hora de invertir, el plazo fijo se presenta como una de las alternativas para obtener rendimientos en pesos. En octubre de 2026, la tasa nominal anual promedio de 32 bancos se ubicaba en el 20,27%, según un relevamiento del mercado.

En ese contexto, quienes buscan generar $700.000 mensuales en intereses deben tener en cuenta cuánto capital necesitan depositar y qué rendimiento ofrece cada entidad financiera.

La cifra puede tomarse como referencia para afrontar parte del alquiler de una vivienda: en septiembre de 2026, alquilar un monoambiente de 40 m² en la Ciudad de Buenos Aires costaba, en promedio, $779.370 mensuales, según el índice de Zonaprop.

Plazo fijo en octubre de 2026: cuánto hay que invertir para ganar $700.000 por mes

Para calcular cuánto dinero se necesita depositar, se puede tomar como referencia una tasa nominal anual (TNA) promedio del 20,27%, correspondiente a un relevamiento de 32 bancos.

Con ese rendimiento, es posible estimar el capital necesario para generar $700.000 en intereses durante un período de 30 días.

Con esa tasa, sería necesario invertir aproximadamente $42.016.116 para obtener ese monto mensual, sin reinvertir las ganancias.

Al tipo de cambio vendedor del Banco Nación de $1.550 por dólar, registrado el 22 de octubre de 2026, el capital equivale a unos US$27.107.

Plazo fijo en octubre de 2026: cuánto hay que invertir para ganar $700.000 por mes. Shutterstock

El cálculo es orientativo y supone que la tasa se mantiene durante todo el período. El rendimiento efectivo puede variar según la entidad financiera y las condiciones del plazo fijo.

Plazo fijo en octubre de 2026: qué tasa de interés ofrecen los principales bancos argentinos

Según la información publicada en el comparador del Banco Central de la República Argentina (BCRA), estas son las tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen los diez bancos con mayor volumen de depósitos para constituir plazos fijos online en pesos a 30 días.

Banco TNA Banco Provincia 21 % Banco Macro 21 % BBVA 19 % Banco Nación 19.25 % Banco Credicoop 18.5 % Banco Galicia 18.25 % ICBC 17.9 % Banco Ciudad 17 % Banco Santander 17 % Banco Patagonia 16 %

En definitiva, antes de constituir un plazo fijo, conviene comparar las tasas que ofrecen las distintas entidades financieras, ya que una diferencia en el rendimiento puede modificar el capital necesario para alcanzar un objetivo de ingresos mensuales.