Los conductores que circulan por rutas y caminos pueden encontrarse con distintas señales de tránsito que indican obligaciones específicas. Una de ellas tiene el fondo blanco, borde rojo y una figura negra similar a una luz acompañada de varias líneas diagonales. Si bien resulta poco conocida, es clave para quienes están al volante.

La misma indica que es obligatorio transitar con luces bajas encendidas. La normativa busca mejorar la visibilidad de los vehículos y contribuir a la seguridad vial.

Qué significa la señal de tránsito de las luces bajas

La señal que muestra una figura negra similar a un faro con cinco líneas diagonales indica que todos los conductores deberán transitar con las luces bajas encendidas. Se trata de una señal reglamentaria o prescriptiva, por lo que transmite una orden de cumplimiento obligatorio para quienes circulan por el tramo donde está colocada.

La normativa busca que los vehículos puedan ser vistos con mayor facilidad por los demás usuarios de la vía. La Ley 25.456 modificó el artículo 47 de la Ley de Tránsito y estableció que, mientras un vehículo circule por rutas nacionales, las luces bajas deben permanecer encendidas tanto de día como de noche . Esta obligación se aplica independientemente de la cantidad de luz natural o las condiciones de visibilidad.

Los conductores podrán hacer uso de luces diurnas o DRL (Daytime Running Lights) como alternativa a las luces bajas durante el día. En la reglamentación vigente, mientras se circula por rutas nacionales deben permanecer encendidas las luces bajas o las luces diurnas (DRL), salvo situaciones específicas en las que corresponda utilizar luces altas.

Qué debo hacer si veo la señal de tránsito de fondo blanco con una medialuna y cinco rayas diagonales. Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

¿Qué hacer cuando se ve esta señal?

Al encontrarse con esta señal, el conductor deberá c omprobar que las luces bajas estén encendidas y mantenerlas activas mientras corresponda . No se trata de una señal preventiva que simplemente advierte sobre una situación de la ruta, sino de una indicación reglamentaria que establece una conducta obligatoria.

Es importante no confundir las luces bajas con luces altas, ya que, al cruzarse con otro vehículo, las luces altas podrían encandilar al conductor que viene en sentido contrario.

De esta manera, ante la presencia de la señal, se debe encender las luces bajas, verificar que funcionan correctamente y continuar la marcha respetando las normas de tránsito.

Qué debo hacer si veo la señal de tránsito de fondo blanco con una medialuna y cinco rayas diagonales. ChatGPT

En qué lugares es obligatorio circular con luces bajas encendidas

La obligación de usar luces bajas durante el día alcanza a los vehículos que circulen por rutas nacionales. La norma no limita eta exigencia a los momentos de poca visibilidad, sino que deben permanecer encendidas independientemente de la luz natural o de las condiciones de visibilidad.

En las autopistas nacionales, el artículo 47 de la Ley Nacional de Tránsito detalla las reglas específicas para el uso de las luces altas, cuyo uso puede ser obligatorio en zonas rurales y autopistas cuando la luz natural sea insuficiente o las condiciones de visibilidad o del tránsito lo requieran. Para las luces bajas, la obligación de mantenerlas encendidas durante el día está vinculada a la circulación de rutas nacionales.

En las zonas urbanas, la normativa nacional señala que las luces bajas, de posición y de chapa patente deben ser utilizadas cuando la luz natural sea insuficiente o cuando las condiciones de visibilidad o del tránsito lo requieran. Cabe mencionar que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires pueden establecer reglas propias al adherir a la normativa nacional.