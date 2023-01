Pachu Peña rompió el silencio y habló del terrible accidente que casi le cuesta la vida: "Podría haber sido una tragedia"

El humorista Pachu Peña tuvo un delicado comienzo del año, tras sufrir un accidente vial a pocas horas de iniciado el 2023, mientras se encontraba de camino a Carlos Paz. "Viví un susto muy grande y la saqué barata, porque podía haber sido una tragedia", manifestó, todavía conmocionado por lo sucedido.



En diálogo con Teleshow, Jose María Peña narró el terrible accidente que pudo haberle costado la vida. Todo ocurrió en la madrugada lluviosa del 1° de enero, cuando conducía por el tramo de la autopista Rosario-Córdoba, y perdió el control de su vehículo.

El accidente automovilístico de Pachu Peña en Año Nuevo



"Fue un susto tremendo", aseguró el actor argentino, en diálogo con Teleshow. Allí, contó que la autopista estaba repleta de lluvia mientras se dirigía a Carlos Paz y, antes de llegar a Leones, sufrió un accidente: "No sé si fue por un charco o por un pozo, pero el auto se me fue de control. Calculo que por la tormenta que había el auto patinó y no me dio lugar a controlarlo", lamentó.

En este sentido, explicó lo ocurrido: "Di un par de giros, de trompos sobre la autopista, pero gracias a Dios no venía nadie detrás. Por suerte yo había salido muy temprano y venía muy concentrado". Además, también aclaró que "afortunadamente estaba solo" porque podría "haber sido terrible".

"Terminé golpeando contra el guardarraíl con el auto en dirección contraria al sentido de los autos y venía viendo cómo venían los otros autos de frente", narró Pachu, todavía alterado por la situación que le tocó atravesar en Año Nuevo, y sentenció: "Creo que me iluminó Dios o mis padres, pero sé que podría haber sido tremendo. Solo fue un susto muy grande".