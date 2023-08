Pablo Alarcón reveló su cruda realidad económica: "Por mes apenas gano..."

Días después de que se hiciera público que Pablo Alarcón trabaja a la gorra en Plaza Francia para llegar a fin de mes, el actor confesó cuánto gana y también reveló su teoría sobre por qué cree que Argentina está en 2001.

"Necesito guita para vivir, y estoy la mitad de lo alegre de lo que podría estar si estuviera lleno un teatro, donde la gente va, se viste", enfatizó el artista.

En este sentido, Alarcón agregó: "Yo me acuerdo de que mi padre y mi madre vinieron a vivir a Buenos Aires y se probaban la ropa para entrar al teatro, adonde iban bien vestidos. Y después se iban a comer pizza. Pero ahora no se puede ir al teatro, no se puede comer pizza, no se puede nada".

El actor de 76 años añadió que "yo soy un laburador, y a mí no me voltea nada. Me van a voltear el día que me entierren, porque soy un luchador".

Pablo Alarcón: cuánto gana por mes y cómo ve a Argentina

Consultado sobre cuánto gana de jubilación por mes, Alarcón aseguró: "$78.000. Y de gas me llegaron $ 17.000. Yo tengo que trabajar para vivir y eso que he hecho las cosas bien".

En esta misma línea el actor, que participó en innumerables películas, series de TV y obras de teatro, dijo que "lo hago porque tengo dignidad. No tengo vergüenza. A la guita no me la fumé en pavadas, me la fumó el país".

Por último, y en diálogo con LN+, advirtió sobre la situación del país: "No conozco otro momento peor que este. Esto es peor que el 2001, porque la mente de la gente está muy achicada".