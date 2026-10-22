El sistema previsional argentino contempla un régimen diferencial que permite a determinados trabajadores acceder a la jubilación a los 52 años, sin tener que esperar a la edad establecida para el régimen general.

El beneficio está contemplado en el Decreto 1852/1975 y alcanza a quienes desarrollan actividades específicas vinculadas con el dragado y el balizamiento de vías navegables.

Para acceder al beneficio es necesario cumplir con los requisitos previstos por la legislación y acreditar correctamente los servicios prestados.

Jubilación a los 52 años: qué trabajadores pueden acceder al beneficio del Decreto 1852/1975

El artículo 1° del Decreto 1852/1975 establece que tendrán derecho a la jubilación ordinaria a partir de los 52 años de edad quienes integren el personal embarcado que realice tareas de dragado y balizamiento en forma habitual y directa en la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, organismo mencionado en la normativa.

Se trata de un régimen diferencial que reconoce las particularidades de estas actividades y permite modificar los requisitos para acceder al retiro previsional.

Por lo tanto, no alcanza con haber trabajado en un sector considerado riesgoso o insalubre. Para acceder a este beneficio específico, las tareas realizadas deben encuadrarse dentro de las condiciones que establece el decreto.

Cuáles son los requisitos para jubilarse a los 52 años

Jubilación a los 52 años: quiénes pueden acceder al régimen especial y cuántos años de aportes deben acreditar. Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

Para acceder a la jubilación contemplada en el Decreto 1852/1975, los trabajadores deben acreditar las condiciones previstas en la normativa.

Los requisitos principales son:

Edad mínima: tener 52 años cumplidos al momento de solicitar la jubilación.

Años de servicios: acreditar un mínimo de 25 años de servicios.

Actividad laboral: haber realizado tareas de dragado y balizamiento de manera habitual y directa dentro del ámbito previsto por el decreto.

Certificación laboral: contar con documentación que permita acreditar que los servicios prestados corresponden al régimen diferencial.

La norma también establece que la contribución patronal correspondiente a estas tareas debe ser la del régimen común, incrementada en dos puntos porcentuales.

Para acceder, la persona interesada deberá demostrar que reúne las condiciones laborales y previsionales exigidas.

Qué pasa si el trabajador alternó actividades de riesgo con otros empleos

El Decreto 1852/1975 contempla una situación habitual en las trayectorias laborales: haber trabajado durante algunos años en actividades comprendidas por el régimen diferencial y durante otros períodos en tareas de distinta naturaleza.

En esos casos, el artículo 2° dispone que se debe realizar un prorrateo de los límites de edad y de servicios requeridos para cada tipo de actividad.

Esto significa que los períodos trabajados bajo el régimen diferencial y los correspondientes a otras ocupaciones deben evaluarse de acuerdo con las condiciones previsionales aplicables a cada uno.

El cálculo permite determinar si la persona reúne los requisitos necesarios para acceder a la jubilación y cuál es la edad exigible según su historial laboral.

Por este motivo, es importante revisar los años de servicios registrados y verificar cómo se computa cada período antes de iniciar el trámite.

Qué documentación hay que presentar para solicitar la jubilación diferencial

Uno de los puntos centrales para acceder al beneficio es acreditar correctamente las tareas realizadas.

El artículo 4° del Decreto 1852/1975 establece que el empleador debe especificar en el certificado de servicios si el trabajador realizó tareas comprendidas en este régimen especial. Esta documentación permite acreditar la actividad laboral al momento de solicitar la jubilación diferencial.

Antes de iniciar la solicitud, hay que chequear lo siguiente:

Revisar los períodos laborales registrados.

Verificar que las certificaciones de servicios identifiquen las tareas comprendidas en el decreto.

Comprobar que los años de servicios puedan acreditarse ante el organismo previsional.

Consultar con la ANSES cómo se computan los períodos en los que se alternaron distintas actividades.

La documentación debe permitir establecer tanto la duración de los servicios como la naturaleza de las tareas realizadas.

Dónde consultar el Decreto 1852/1975 y cómo verificar si corresponde el beneficio

Los trabajadores que consideren que reúnen las condiciones para acceder a la jubilación anticipada pueden consultar el texto oficial de la normativa y verificar su situación previsional antes de iniciar el trámite.

El texto completo está disponible en el sitio oficial de Argentina.gob.ar, Decreto 1852/1975, donde se detallan las condiciones establecidas para el personal embarcado que realiza tareas de dragado y balizamiento.

La ANSES evalúa cada caso para determinar si las tareas realizadas se encuadran en el régimen del Decreto 1852/1975, que alcanza al personal embarcado de dragado y balizamiento de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables. Por eso, conviene consultar en el organismo y verificar que el certificado de servicios detalle las tareas antes de iniciar el trámite.