La Noche de los Alfajores 2025 se realizará los días viernes 14 y sábado 15 de noviembre y promete convertirse en una verdadera fiesta nacional. Impulsada por el Campeonato Mundial del Alfajor, la iniciativa busca impulsar el consumo, dar visibilidad a los productores locales y celebrar uno de los productos más emblemáticos del país.

Durante dos jornadas consecutivas, los comercios adheridos abrirán sus puertas con horarios extendidos, actividades especiales y descuentos que alcanzan hasta el 50 % en distintas marcas y sabores. El evento incluirá tanto locales físicos como tiendas online, por lo que se podrá participar desde cualquier punto del país .

Noche de los alfajores: promociones y beneficios

La edición 2025 llega con una amplia variedad de beneficios para los consumidores. Según adelantaron los organizadores, habrá:

Descuentos del 25%, 30% y hasta 50% en alfajores seleccionados .

Ofertas 2×1 y 3×2 en cajas y combos especiales.

variedades regionales y gourmet. Degustaciones gratuitas en locales físicos, con posibilidad de probar

Fuente: pixabay

Sorteos en redes sociales con premios que incluyen productos y experiencias vinculadas al mundo del alfajor.

Envíos gratis y promociones exclusivas en tiendas online adheridas.

Algunos de los comercios confirmados ofrecerán, además, combos de edición limitada y lanzamientos exclusivos durante el fin de semana del evento.

¿Cuáles son los comercios que participan?

La Noche de los Alfajores tendrá un alcance federal, con más de 200 puntos de venta distribuidos entre Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Tucumán, Mar del Plata, Rosario, Bariloche y Salta, entre otros destinos.

En la Ciudad de Buenos Aires, habrá locales adheridos en barrios como Palermo, Caballito, San Telmo, Recoleta y Belgrano, que sumarán degustaciones y promociones especiales.

Fuente: Campeonato Mundial del Alfajor

El listado completo de comercios, junto con el mapa interactivo y los beneficios disponibles en cada punto, puede consultarse en el sitio oficial www.lanochedelosalfajores.com.ar

Más allá de las promociones, la propuesta busca fomentar el consumo de productos nacionales y apoyar a los emprendedores y pymes del sector, que cada año presentan innovaciones en sabores, presentaciones y opciones saludables como alfajores sin TACC, sin azúcar o veganos .

Los organizadores remarcan que la idea es celebrar la diversidad y creatividad de los productores argentinos, al tiempo que se ofrece al público la posibilidad de ahorrar y disfrutar.

Cómo aprovechar las promociones de la Noche de los Alfajores 2025

Para participar, los consumidores deberán:

Ingresar a www.lanochedelosalfajores.com.ar

Consultar el mapa de comercios adheridos o los locales participantes en su ciudad.

Revisar las redes sociales de La Noche de los Alfajores y de las marcas participantes, donde se publican los códigos de descuento y sorteos.

Las promociones estarán vigentes únicamente durante los días 14 y 15 de noviembre, aunque algunas marcas extenderán sus beneficios durante el fin de semana.