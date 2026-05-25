La inteligencia artificial ya no genera empleo únicamente para programadores o especialistas técnicos. En Argentina comenzó a crecer con fuerza una nueva camada de puestos vinculados al entrenamiento, supervisión y validación de sistemas de IA que hoy se ubican entre los mejor pagos del mercado laboral.

Empresas tecnológicas, multinacionales y plataformas globales buscan cada vez más perfiles capaces de enseñar, corregir y adaptar herramientas de inteligencia artificial para distintos idiomas, industrias y contextos culturales. La demanda explotó en los últimos meses y los salarios ya alcanzan cifras de hasta u$s 7000 mensuales para posiciones estratégicas.

Cuáles son los trabajos de IA más buscados en Argentina

Según el Reporte Global de Contratación 2025 de Deel, la contratación de perfiles vinculados a inteligencia artificial creció un 724% en Argentina.

Entre los puestos más demandados aparecen:

Entrenadores de IA.

Ingenieros de prompts.

Testers de software con IA.

Traductores especializados.

Auditores de algoritmos.

Y expertos en automatización.

A diferencia de otros roles tecnológicos tradicionales, muchas de estas posiciones no requieren ser desarrollador senior ni diseñador avanzado.

Qué hacen los entrenadores de inteligencia artificial

Los llamados “AI Trainers” o entrenadores de IA son responsables de supervisar y mejorar las respuestas de sistemas inteligentes.

Su trabajo consiste en:

Corregir respuestas.

Calidar información.

Etiquetar datos.

Detectar errores.

Adaptar contenidos a distintos idiomas.

Y optimizar el funcionamiento de modelos de IA.

Estos perfiles se volvieron fundamentales porque las empresas necesitan que las herramientas de inteligencia artificial funcionen correctamente en contextos reales y no solo desde lo técnico.

Qué es la ingeniería de prompts

Otro de los trabajos que más crece es el de ingeniero de prompts.

Se trata de especialistas capaces de diseñar instrucciones precisas para obtener mejores resultados de herramientas de inteligencia artificial generativa.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Actualmente, compañías de distintos sectores buscan personas que sepan interactuar estratégicamente con modelos de IA para automatizar tareas, mejorar procesos y aumentar productividad.

Cuánto pagan estos trabajos vinculados a IA

Los salarios varían según la experiencia, el nivel técnico y el alcance internacional del puesto.

De acuerdo con consultoras de empleo y empresas del sector:

Perfiles directivos vinculados a IA pueden cobrar entre u$s 7000 y u$s 10.000 mensuales.

Posiciones regionales o globales incluso superan los u$s 15.000.

Mientras que roles junior o semi senior también muestran salarios muy superiores al promedio del mercado local.

Además, especialistas remarcan que Argentina se convirtió en uno de los principales proveedores de talento para compañías extranjeras.

Por qué las empresas buscan cada vez más estos perfiles

El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial obligó a las compañías a incorporar profesionales capaces de combinar tecnología, negocio y comunicación.

Los expertos señalan que ya no alcanza solo con conocimientos técnicos: hoy también se valoran habilidades como:

Pensamiento crítico.

Resolución de problemas.

Capacidad de adaptación.

Gestión del cambio.

Y comunicación con equipos no técnicos.

El nuevo fenómeno laboral que impulsa la IA

La expansión de la inteligencia artificial está transformando completamente el mercado laboral.

Cada vez más empresas migran desde estructuras “data driven” hacia modelos “IA driven”, donde la inteligencia artificial participa en procesos de negocio, automatización y toma de decisiones.

Por eso, especialistas creen que durante los próximos años seguirán apareciendo nuevos puestos híbridos vinculados a IA, automatización y transformación digital, incluso para perfiles que hasta hace poco no estaban ligados al mundo tecnológico.