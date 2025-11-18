El huevo es un alimento clave para cualquier dieta, ya sea para bajar de peso o ganar masa muscular. Esto se debe a que su perfil nutricional es sumamente completo por su alto contenido en proteínas, vitaminas, aminoácidos, carbohidratos, entre otros. Sin embargo, su forma de cocción afecta de forma directa a la cantidad de nutrientes que llegan al organismo.

Es sumamente común preguntarse si conviene hacerlos revueltos, frito o hervidos, por lo que la ciencia dio un veredicto sobre cuál es el mejor para conservar sus nutrientes.

Cómo cocinar el huevo para aprovechar todos sus nutrientes

En el caso de los huevos revueltos, las recetas suelen incluir algún tipo de grasa como manteca, leche o crema para que no se peguen a la sartén. Esto resulta en un mayor contenido de calorías, pero mantiene un alto contenido de proteínas similar a otros métodos de cocción.

Comer un huevo al día no solo es seguro, también es recomendable para personas sanas. (Foto: Pexels)

En caso de los huevos fritos son aún más calóricos que los anteriores, en especial si se usa mucha cantidad de aceite. Se pueden perder ciertos nutrientes por el contacto directo entre el alimento y el calor.

La ciencia explica que la mejor forma de cocinarlos es hervirlos en agua, es decir, hacer huevos duros. Esto se debe a que se cocinan en agua y no requieren aceites, además de que la cáscara protege la yema y la clara para cuidar los nutrientes.

Cómo incorporar el huevo a la dieta del día a día

Uno de los mayores beneficios del huevo es su versatilidad a la hora de incluirlo en las comidas. Sus principales formas son:

En ensaladas

En omelettes

Sobre tostadas integrales con palta

En tortillas, como la de papa

En huevos rellenos

En un wok de verduras

En preparaciones como revuelto gramajo

En sopas y guisos.

Qué beneficios trae comer huevo todos los días

Su alto perfil nutricional beneficia al organismo en diversos aspectos. Los principales y más conocidos son:

Potencia la ganancia de masa muscular

Mejora la salud ocular

Fortalece el cerebro

Ayuda a bajar de peso

Cuida el corazón

Refuerza el sistema inmunológico

Protege la vista

Cuántos huevos puedo comer al día

La cantidad de huevos que se pueden ingerir en el día a día varía mucho según cada persona, por lo que conviene realizarse los exámenes pertinentes antes de incluirlo.

Sin embargo, para gran parte de las personas dos huevos al día es ideal.