Mientras los países se replantean los esquemas de trabajo, buscando adaptar las dinámicas a los distintos avances que se han dado en los últimos años y llegando incluso a debatir si existe la posibilidad de tener semanas laborales de menos días; hay una tendencia que se ubica en la vereda opuesta. Este modelo se originó en China y no es algo nuevo en ese país. Desde hace una década la cultura “996″ fue adoptada por empresas tecnológicas y start-ups en un momento en el que el país se centraba cada vez más en transformarse de taller mundial de productos baratos a líder en tecnologías avanzadas. La consigna es sencilla. Trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, seis días de la semana. Por eso lleva los números “996″. Will Gao, director de crecimiento de Rilla, una empresa tecnológica con sede en Nueva York que vende sistemas basados en inteligencia artificial que permiten a los empleadores supervisar a los representantes de ventas cuando están fuera de la oficina interactuando con los clientes, defiende esta tendencia. En diálogo con la BBC, asegura que aunque las jornadas suelen ser largas, no hay una estructura rígida. “Si pienso: ‘¡Vaya, tengo una idea genial en la que estoy trabajando!’, sigo trabajando hasta las 2 o 3 de la madrugada y al día siguiente voy a mediodía o así“, explica. Este tipo de enfoque se ha vuelto muy popular en el sector tecnológico en los últimos años. La inteligencia artificial (IA) avanza a un ritmo tan vertiginoso que empresas de todo el mundo están trabajando a toda máquina para desarrollar formas de explotarla y monetizarla. Es así que la velocidad se vuelve en un recurso indispensable. Los trabajadores del sector tecnológico están sometidos a la presión de trabajar más y durante más horas para obtener resultados rápidamente. En 2025, Narayana Murthy, fundador del gigante indio del software Infosys, se expresó con admiración sobre el uso del 996 en China. En una entrevista televisiva, señaló que “ningún individuo, ninguna comunidad, ningún país ha prosperado sin trabajo duro”. En una nota con la BBC, Adrian Kinnersley, quien dirige empresas de selección de personal en Europa y Norteamérica, sostiene que quienes adoptan este enfoque en Estados Unidos son “principalmente de empresas de IA”. “Son aquellas que cuentan con financiación de capital de riesgo las que compiten por desarrollar sus productos y lanzarlos al mercado antes de que alguien les gane la partida. Eso les ha llevado a pensar que, si trabajan más horas, ganarán la carrera”. En un momento en el que la sociedad está buscando más avances tecnológicos para poder tener mayores momentos de disfrute con la familia y amigos, esta tendencia parece ir en contra de todo eso. Deedy Das es socio de Menlo Ventures, una empresa de capital riesgo con casi 50 años de experiencia en inversiones en empresas tecnológicas, y está en contra de estas dinámicas de trabajo donde se pone por encima al resultado y se dejan de lado factores igualmente importantes como la consecución de metas personales. “Creo que el error que cometen los jóvenes fundadores es considerar que las horas trabajadas son en sí mismas necesarias y suficientes para considerarse productivos. Y ahí es donde radica la falacia”, explica. Considera que este enfoque puede alienar a quienes tienen familia, así como a los trabajadores mayores con experiencia que “en realidad pueden trabajar mucho menos y lograr mucho más porque saben lo que hacen”. Añade que las largas jornadas continuadas conducen al agotamiento a largo plazo. Esto va de la mano con las consecuencias en la salud. En Japón, un país con una cultura de trabajo duro muy arraigada, existen más casos de accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos que sufren las personas que trabajan muchas horas. Mientras que, por otro lado, también se presentan situaciones de personas que atentan contra su vida por el estrés laboral. Un estudio publicado en 2021 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) concluyó que las jornadas laborales extendidas, más de 55 horas semanales, provocaron 745.000 muertes en todo el mundo por accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas en 2016. Por lo tanto, aumentaba el riesgo de morir por enfermedades cardíacas en un 17% en comparación con trabajar entre 35 y 40 horas, y también se incrementaba el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular en un 35%.