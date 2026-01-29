Máxima alerta roja por bacterias tóxicas en ríos importantes de Argentina: en cuáles no hay que meterse. Foto: Gobierno de la provincia de Buenos Aires

Durante el verano es común que los argentinos traten de calmar el calor en los diferentes ríos que existen a lo largo del país. Sin embargo, hay zonas en donde las bacterias tóxicas podrían afectar seriamente a nuestro organismo y desencadenar severas consecuencias.

Se trata de las cianobacterias, que activaron la alerta roja por su proliferación en distintos focos de la provincia de Buenos Aires. En verano de 2026, las autoridades sanitarias y hídricas recomiendan no meterse en aguas con alertas roja o naranja, y extremar cuidados en zonas amarillas.

Máxima alerta roja por bacterias tóxicas en ríos importantes de Argentina: en cuáles no hay que meterse. Foto: AGLP

¿Qué son las cianobacterias y por qué son peligrosas?

Las cianobacterias son microorganismos fotosintéticos que aparecen en cuerpos de agua dulce, salobre o estuarios cuando hay condiciones ideales: altas temperaturas, poco viento/oleaje, luz solar abundante y nutrientes elevados (nitrógeno y fósforo, a menudo por contaminación).

Ya sea en seres humanos o en mascostas, algunas producen toxinas que causan:

Irritación en piel y ojos

Vómitos, diarrea y dolores abdominales

Dolor de cabeza, debilidad muscular

Problemas respiratorios, neurológicos o alergias

En casos graves, infecciones gastrointestinales, hepatitis tóxica o daños al hígado.

Máxima alerta roja por bacterias tóxicas en ríos importantes de Argentina: en cuáles no hay que meterse. Foto: Gobierno de la provincia de Buenos Aires

Los diferentes tipos de alerta: qué significa cada color

La Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua de Buenos Aires lanzaron el Programa de Gestión Integral de Cianobacterias. Dentro del sitio, existe un “Cianosemáforo” que sirve de sistema de alerta temprana que clasifica por color los grados de complejidad:

Rojo: riesgo alto: el agua tiene un tono verde intenso o azul verdoso. No apto para baño ni recreación. Bandera sanitaria activa.

Naranja: riesgo medio: pueden verse en la superficie del agua con estelas o franjas en color verde homogéneo. Evitar contacto prolongado; no recomendado para niños/mascotas.

Amarillo: riesgo bajo: se ven rayas o manchas verdes o agua turbia de color verdoso. No consumir el agua directa y, en caso de tener contacto, enjuagarse inmediatamente. La pesca no se ve afectada.

Verde: sin riesgo detectable y no afecta las actividades habituales.

¿Qué ríos están afectados por bacterias en Buenos Aires?

De acuerdo al mapa del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, la situación más crítica se concentra en lagunas y sectores del Río de la Plata, aunque también afecta otros ríos y cursos de agua bonaerenses.

Alerta roja

Pehuajó - La Salada

Alerta naranja

Avellaneda - Laguna la Saladita

General Madariaga - Laguna el Carbón

Lobos - Laguna de Lobos

Rivadavia - Cuero de Zorro

Trenque Lauquen - Laguna Hinojo

Alerta amarillo