En esta noticia
Durante el verano es común que los argentinos traten de calmar el calor en los diferentes ríos que existen a lo largo del país. Sin embargo, hay zonas en donde las bacterias tóxicas podrían afectar seriamente a nuestro organismo y desencadenar severas consecuencias.
Se trata de las cianobacterias, que activaron la alerta roja por su proliferación en distintos focos de la provincia de Buenos Aires. En verano de 2026, las autoridades sanitarias y hídricas recomiendan no meterse en aguas con alertas roja o naranja, y extremar cuidados en zonas amarillas.
¿Qué son las cianobacterias y por qué son peligrosas?
Las cianobacterias son microorganismos fotosintéticos que aparecen en cuerpos de agua dulce, salobre o estuarios cuando hay condiciones ideales: altas temperaturas, poco viento/oleaje, luz solar abundante y nutrientes elevados (nitrógeno y fósforo, a menudo por contaminación).
Ya sea en seres humanos o en mascostas, algunas producen toxinas que causan:
- Irritación en piel y ojos
- Vómitos, diarrea y dolores abdominales
- Dolor de cabeza, debilidad muscular
- Problemas respiratorios, neurológicos o alergias
- En casos graves, infecciones gastrointestinales, hepatitis tóxica o daños al hígado.
Los diferentes tipos de alerta: qué significa cada color
La Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua de Buenos Aires lanzaron el Programa de Gestión Integral de Cianobacterias. Dentro del sitio, existe un “Cianosemáforo” que sirve de sistema de alerta temprana que clasifica por color los grados de complejidad:
- Rojo: riesgo alto: el agua tiene un tono verde intenso o azul verdoso. No apto para baño ni recreación. Bandera sanitaria activa.
- Naranja: riesgo medio: pueden verse en la superficie del agua con estelas o franjas en color verde homogéneo. Evitar contacto prolongado; no recomendado para niños/mascotas.
- Amarillo: riesgo bajo: se ven rayas o manchas verdes o agua turbia de color verdoso. No consumir el agua directa y, en caso de tener contacto, enjuagarse inmediatamente. La pesca no se ve afectada.
- Verde: sin riesgo detectable y no afecta las actividades habituales.
¿Qué ríos están afectados por bacterias en Buenos Aires?
De acuerdo al mapa del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, la situación más crítica se concentra en lagunas y sectores del Río de la Plata, aunque también afecta otros ríos y cursos de agua bonaerenses.
Alerta roja
- Pehuajó - La Salada
Alerta naranja
- Avellaneda - Laguna la Saladita
- General Madariaga - Laguna el Carbón
- Lobos - Laguna de Lobos
- Rivadavia - Cuero de Zorro
- Trenque Lauquen - Laguna Hinojo
Alerta amarillo
- Ensenada - Parador 4
- Berisso - Palo Blanco
- Avellaneda - Río de La Plata
- Chascomús - Laguna de Chascomús
- Lezama - Laguna Chis Chis, Laguna Tablillas y Las Barrancas
- San Miguel del Monte - Laguna de Monte
- General Belgrano - Ruta 3
- Madariaga - Laguna los Horcones, La Larga y La Salada Grande
- Balcarce - Laguna la Brava
- Roque Pérez - Río Salado
- Alberti - Puente Achupallas Río Salado
- Pehuajó - Laguna Cañadón
- Daireaux - Laguna de Juancho
- Guaminí - Laguna del Monte
- Monte Hermoso - Laguna Sauce Grande.