Máxima alerta NASA: un fenómeno geomagnético vuelve tras 70 años a Argentina y dejaría incomunicado a todo el país

La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de EE. UU.) emitió una alerta mundial por un fenómeno geomagnético que podría afectar al hemisferio sur. La abolladura magnética podría comprometer el funcionamiento de satélites y sistemas de comunicación por el incremento de la radiación cósmica.

La AMAS (Anomalía Magnética del Atlántico Sur) podría permitir que las partículas solares y cósmicas penetren en la atmósfera. Además de Argentina, podría afectar otros países vecinos como Brasil, Bolivia y Paraguay.

Alerta mundial NASA: qué es la anomalía geomagnética y cómo puede afectar al hemisferio sur



La AMAS fue detectada por primera vez en la década del 1950. Sin embargo, su estudio se intensificó en las últimas décadas por su expansión y desplazamiento hacia el hemisferio sur. En la misma línea, sucede que el campo magnético terrestre es más débil en el Atlántico Sur.

El organismo detectó que se desplazó 20 kilómetros hacia el oeste, por lo que cubre gran parte del territorio argentino. La abolladura geomagnética podrá afectar las mediciones realizadas desde el espacio y desde la superficie.

El campo magnético es el encargado de proteger de forma natural la Tierra contra las partículas solares y radiación cósmica. Al debilitarse, la capa pierde fuerza y los sistemas de conectividad pueden verse afectados.

¿Cómo puede afectar la AMAS al espacio y al planeta Tierra?

Según la NASA, la AMAS podría afectar tanto en el espacio como en el Planeta Tierra.

En el espacio:

Satélites: pueden sufrir interferencias electrónicas y pueden suspender operaciones temporalmente.

GPS y telecomunicaciones: pueden verse afectados por la radiación

En la Tierra:

Si bien no representa un riesgo directo para la salud humana, puede afectar la conectividad, la precisión de los sistemas de navegación y la recopilación de datos científicos.

¿Por qué ocurre la AMAS?

La anomalía magnética se origina por irregularidades en el núcleo externo de la Tierra, donde el hierro líquido genera el campo magnético. En la región, los flujos son menos intensos, lo que genera que el campo se debilite.

En la misma línea, algunos científicos creen que puede estar relacionado con los cambios cíclicos o incluso una futura inversión de los polos magnéticos.

¿Qué organismo es el equivalente a la NASA en Argentina?

En Argentina funciona la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), organismo con atribuciones para diseñar políticas públicas orientadas a impulsar y ejecutar acciones en el ámbito espacial con fines pacíficos.

Sus iniciativas abarcan tanto el sector productivo como en el científico, educativo y en el desarrollo de tecnologías nacionales innovadoras, en todo el territorio del país.