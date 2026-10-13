Elegir la funda adecuada para el celular dejó de ser una decisión puramente estética para convertirse en una medida de protección de la inversión.

Con el incremento en los costos de reparación de pantallas y tapas traseras de vidrio, la composición del material de la carcasa determina directamente la capacidad del dispositivo para resistir impactos accidentales y el desgaste cotidiano.

Un informe técnico sobre los materiales utilizados en fundas para celulares elaborado por la firma especializada SUPCASE analiza las propiedades mecánicas de cada compuesto, señalando que la silicona y el policarbonato (PC) encabezan las preferencias de los usuarios al ofrecer respuestas contrapuestas ante las caídas.

Las características mecánicas entre la silicona y el policarbonato frente a las caídas

La principal diferencia entre ambos materiales radica en la forma en que gestionan la energía cinética producida por un golpe . Mientras la silicona actúa como un amortiguador elástico, el policarbonato funciona como un escudo rígido.

Silicona : ofrece un nivel elevado de absorción de impactos gracias a su textura gomosa y flexible, brindando un agarre antideslizante que previene caídas. Sin embargo, tiende a juntar pelusa, pierde ajuste con el uso prolongado y presenta un grosor promedio superior (entre 1,5 y 2,0 milímetros).

Policarbonato (PC) : es un plástico rígido de alta resistencia que dispersa la fuerza del impacto sobre toda la superficie sin doblarse. Es ideal para prevenir arañazos y permite fabricar carcasas ultra delgadas (menos de 1,2 milímetros), aunque por sí solo no absorbe el choque de caídas severas y resulta más resbaladizo al tacto.

Poliuretano Termoplástico (TPU): representa un punto intermedio entre la flexibilidad de la silicona y la rigidez del plástico, aunque sus versiones transparentes sufren un proceso de amarilleamiento progresivo por la exposición a la luz solar y la grasa corporal.

Imagen ilustrada con Gemini

Por qué las fundas híbridas ofrecen la máxima protección integral

Para superar las limitaciones individuales de cada compuesto, las certificaciones de resistencia de nivel militar utilizan estructuras compuestas o híbridas . Estos modelos combinan un marco interno o bordes amortiguadores de TPU o silicona con una estructura externa rígida de policarbonato.

Bajo este diseño de doble capa, la cubierta exterior de policarbonato distribuye la energía del impacto en el momento del choque, mientras que la capa interior suave absorbe la energía remanente antes de que alcance los componentes internos del teléfono.

Asimismo, en cuanto a compatibilidad con tecnologías de carga inalámbrica (como MagSafe o Qi2), la combinación de policarbonato y TPU no interfiere con las señales magnéticas, siempre que el grosor total de la funda no supere los 3 milímetros.

Cuál elegir según las exigencias de tu rutina diaria

La elección final entre un material u otro debe responder al entorno y a la frecuencia de exposición a riesgos durante la jornada habitual: