Lollapalooza 2023, cierre épico: cómo fue la última jornada y qué números finales arrojó el festival

Lollapalooza, uno de los festivales internacionales más importantes del mundo, volvió a pasar por Buenos Aires el fin de semana pasado, en tres fechas, que fueron desde el viernes hasta el domingo.



Con producción de DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell y presentado por Flow, #LollaAR reunió a más de 100 bandas en 5 escenarios, convirtiendo al Hipódromo de San Isidro en la meca cultural del país durante tres días consecutivos.

A la fiesta de la versión argentina de Lollapalooza se sumaron 330 mil fans, que vieron los shows en vivo y más de 1 millón de personas siguieron los shows en vivo por Flow.



La grilla de los artistas del festival incluyó nombres como Drake, Billie Eilish, Twenty One Pilots, Tame Impala, Rosalía, Lil Nas X, Kali Uchis, Skrillex Rise Against, Polo & Pan y así como algunas de estrellas del panorama musical argentino actual, como Trueno, Chano, María Becerra, Marilina Bertoldi, Dante Spinetta, Usted Señalemelo, y los djs de la famosa fiesta Bresh.

El cierre de la última jornada, y también del fin de semana del festival, estuvo en manos de expertos: Claptone y Skrillex.

Claptone, dj que luce siempre una emblemática máscara dorada se subió al escenario Perry's a eso de las 22.30 hs, con un set en el cruce de la vieja escuela del house y tracks más novedosos del género, del que es hoy uno de los máximos exponentes.

Le siguió el productor y dj Skrillex, acaso el más laureado de la historia de la música electrónica. Es que Skrillex atrajo hacia sí la atención de fans que no necesariamente escuchaban electrónica, invitándolos con su sonido único que cambió el rumbo de géneros como el dubstep y brostep.

Esto se volvió a ver con el público del Lolla, que si estaba cansado después de una jornada a pie escuchando música, con la energía de Skrillex volvió a moverse con entusiasmo, sobre todo con la aparición sorpresa en escena del enigmático Bizarrap, con quien compartió escenario y juntos hicieron delirar a todos los presentes. Es la segunda vez que Skrillex cierra un #LollaAR. La primera vez fue en 2015, cuando presentaba su emblemático álbum "Recess", mientras que esta vez se dio a pocos meses del lanzamiento doble de "Quest for Fire" y "Don't Get Too Close".

"La edición 2023 de #LollaAR fue sin dudas un fin de semana para el recuerdo. Los cinco escenarios se llenaron de talentos para todos los gustos, con diversidad de géneros musicales, talentos internacionales y locales, artistas emergentes y nombres que ya son leyendas. La diversión en #LollaAR no dejó a nadie afuera: todos los participantes se sintieron parte de uno de los festivales más importantes del mundo y quedarán en la memoria de los 330 mil asistentes aquellos momentos únicos que las más de 100 bandas generaron en estos días para recuerdo de todos", relataron los organizadores.

SIDESHOWS

Increíblemente, #LollaAR tiene todavía dos shows más para quienes siempre tienen ganas de vivir música en vivo. Rise Aginst se presentará en un formato más íntimo y a la vez más extendido en el Teatro Vorterix hoy, mientras que Polo & Pan hará lo propio mañana en Niceto Club.

POST LOLLA:

Lunes 20 de marzo

Rise Against - Teatro Vorterix

Martes 21 de marzo

Polo & Pan - Niceto Club