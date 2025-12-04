- En el marco de un auditorio repleto, el Presidente formó parte, por segundo año consecutivo, del evento que reúne a los empresarios más importantes del país. Allí, defendió las bandas cambiarias y el rumbo económico.
- El presidente Javier Milei cerró el Encuentro de Líderes 2025 de El Cronista en La Rural con un discurso en el que ratificó el apretón monetario y las bandas cambiarias y en el que recordó que se buscará salir al mercado para refinanciar vencimientos de deuda, aunque admitió que está dispuesto a debatir sobre tomar “algo más” si se presenta la oportunidad, lo que implicaría nueva deuda. Enterate más.
- Las bandas cambiarias plantean un escenario en el que tanto el límite superior como el inferior caminan a un ritmo del 1% mensual. Sin embargo, el mercado está poniendo en precios posibles cambios en el nivel de crawling peg de la banda superior. Cuál es el ritmo cambiario que plantean los inversores en los contratos de dólar futuro y qué esperan los analistas sobre el futuro del tipo de cambio y de las inversiones en pesos.
Escuchá el último capítulo de Economía al Día