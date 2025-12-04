  • El presidente Javier Milei cerró el Encuentro de Líderes 2025 de El Cronista en La Rural con un discurso en el que ratificó el apretón monetario y las bandas cambiarias y en el que recordó que se buscará salir al mercado para refinanciar vencimientos de deuda, aunque admitió que está dispuesto a debatir sobre tomar “algo más” si se presenta la oportunidad, lo que implicaría nueva deuda. Enterate más.

