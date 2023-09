Llega la segunda edición del Silver Opportunities Summit: día, hora, lugar, speakers

El panorama demográfico mundial está experimentando un cambio significativo, y sus repercusiones no se hacen esperar. Según datos proyectados, para el año 2030, un impresionante 34% de la población superará los 50 años de edad. En medio de esta revolución demográfica, el futuro laboral, la sostenibilidad de los sistemas de jubilación y el marketing dirigido al mercado silver, que representa la tercera economía más grande del mundo con un valor de 15 billones de dólares estadounidenses, se ven inmersos en una profunda transformación.



El próximo jueves 7 de septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se llevará a cabo en el Salón San Agustín de la Universidad Católica Argentina la tan esperada segunda edición del Silver Opportunities Summit.

Este destacado evento es orquestado por el Silver Economy Forum Latam, una entidad fundada por Andrea Falcone, Samanta De Filippi y Liliana Parodi, quien actualmente ocupa la presidencia. El espacio ha sido diseñado específicamente para atraer a empresas, organizaciones y formuladores de políticas públicas, con el objetivo de promover un trabajo colaborativo destinado a abordar los desafíos planteados por la nueva realidad de la longevidad y los cambios en la pirámide demográfica.

El programa del evento se ha estructurado cuidadosamente en torno a la temática de la economía plateada y se dirige a ejecutivos y profesionales de empresas relacionadas con el marketing, el capital humano y la diversidad, así como a representantes gubernamentales y de instituciones educativas. Durante el transcurso del evento, se llevarán a cabo charlas que abordarán temas fundamentales como el futuro del trabajo en la cuarta revolución industrial, la crisis de los sistemas de jubilación y la importancia del aprendizaje continuo, entre otros.

Enriqueciendo aún más el evento, se contará con la participación de renombrados especialistas, incluyendo al destacado psiquiatra y psicoanalista José Abadi, la experta en liderazgo de alto impacto Liliana Parodi y la líder de EAF Abogados, Andrea Falcone.

Entre los distinguidos oradores que compartirán sus perspectivas se encuentran figuras como el psiquiatra y psicoanalista José Abadi, la presidenta del Silver Economy Forum Latam, Liliana Parodi, la presidenta de BNP Paribas, Jackie Maubré, la Directora de Recursos Humanos para América Latina de Accenture, Laura Briano, la líder de EAF | Abogados de Adultos +55, Andrea Falcone, el CEO de Adecco Group, Leandro Cazorla, la representante de la Universidad San Andrés, Mercedes Jones, el ex Director Ejecutivo del PAMI, Carlos Regazzoni, el CPO de Ualá, Diego Solveira, el fundador de Presidentex, Paco González, el CEO de Digital House, Mariano Werchsler, la Co-Chair de WCD, Gabriela Terminielli, la CEO del Grupo Cohen, Anna Cohen, la CEO de Korn Ferry Cono Sur, Fabiana Gadow, la Gerente Comercial de Banco Santander, Silvia Tenazinha, el CEO de Great Place to Work, Carlos Alustiza, la CEO de Mercer, Cecilia Giordano, la representante del BID Lab, Erika Molina, la CEO de No Pausa, Miriam De Paoli, y Diego Martinez, CTIO de Movistar.

Se destaca que esta actividad es totalmente gratuita, si bien los cupos son limitados. Para obtener más información y gestionar su participación, los interesados pueden contactar al encargado de prensa, Albano Piacenza, a través del teléfono 11 6613 6999.

Este segundo Silver Opportunities Summit promete ser una oportunidad inigualable para sumergirse en las cuestiones cruciales que rodean a la economía plateada y la longevidad, al tiempo que se fomenta el diálogo y la colaboración entre sectores clave en la sociedad. La revolución demográfica está en marcha, y este evento ofrece las herramientas necesarias para comprenderla y adaptarse a ella de manera efectiva.