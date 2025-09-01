Liquidan televisores y lavarropas al 45% de descuento solo por esta semana: dónde comprar
Llegó la séptima edición de Electro Fans y las principales casas de electrodomésticos brindarán promociones exclusivas y hasta 12 cuotas sin interés.
Comenzó la séptima edición de Electro Fans 2025, un evento destinado a los amantes de la tecnología donde podrán encontrar electrodomésticos en hasta un 45% de descuento y en 12 cuotas sin interés.
Fravega, Coopel, Cetrogar, Megatone.net, Casa del Audio, Hendel y One City son algunas de las cadenas que brindan sus productos en oferta, desde lavarropas, televisores hasta teléfonos celulares.
Los consumidores podrán acceder a descuentos exclusivos en toda la gama de electrodomésticos como televisores, celulares, pequeños equipamientos, equipos de gaming, etc.
Por ejemplo, en Fravega los descuentos online llegan hasta un 80% en productos del hogar como colchones o también en parlantes y dispositivos de audio. Además, podrán adquirir una televisión o celular desde los $ 200.000 y en financiación.
Mientras que en Cetrogar también se replican los descuentos para celulares, televisores o mini electrodomésticos del hogar. Vale destacar que en las diferentes cadenas encontrarán opciones de financiación en hasta 12 cuotas sin interés, según el producto.
"Estamos muy entusiasmados de anunciar una nueva edición de Electro Fans, una cita clave del calendario comercial en Argentina. Nuestro objetivo es acercar a los consumidores la mejor tecnología y electrodomésticos con descuentos exclusivos, opciones de financiación accesibles y una experiencia de compra optimizada", aseguraron desde la organización.
Vale destacar que estos descuentos se podrán adquirir tanto de forma presencial en todas las sucursales del país, como por la tienda online.
Además, contarán con un plan de financiación en cuotas sin interés, para que todos los clientes puedan renovar los productos de su hogar y adquirir aquellos electrodomésticos que estaban esperando.
Las ofertas estarán disponibles desde el 1 al 3 de septiembre en el sitio oficial de las compañías como en las tiendas físicas del país.
Para conocer todas las promociones vigentes en tecnología y electrodomésticos podrán ingresar a la página web www.electrofans.com.ar y visibilizar cuáles serán los descuentos exclusivos durante la campaña.
Coto vende electrodomésticos en promoción
En el sitio oficial de Coto se podrá adquirir de manera online, con envío a domicilio, una serie de electrodomésticos y equipos tecnológicos a precios económicos.
Entre las promociones vigentes, se encuentran:
- Plancha de cabello Philips: con 20% OFF queda en $ 29.839
- Pava eléctrica Liliana matera: con 20% OFF queda en $ 34.399
- Smart TV Led Philips de 32 pulgadas: con 15% OFF en un pago, queda en $ 280.499
- Heladera 1 frío cíclica Vondom de 46L Negra: con 15% OFF en un pago, queda en $ 298.349
- Lavarropas semiautomático (sin bomba de desagote) Drean carga superior 5 kg: con 15% OFF en un pago, queda en $ 150.279.
Además, también brinda descuentos en otros rubros como indumentaria y calzado, donde podrán obtener productos a 2x1 o en hasta un 50% off. Lo mismo sucederá con alimentos, artículos del hogar, textiles y perfumería en marcas seleccionadas.
