La UTA anunció un paro de colectivos por tiempo indefinido: ¿Qué líneas afecta y desde cuándo?

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó un paro de colectivos que comenzará a regir a partir de este jueves 23 de noviembre " hasta que se abone el saldo pendiente de un monto acordado en paritarias ".

De esta manera, la entidad sindical aseguró que el cese del servicio " se extenderá por tiempo indeterminado ", si las empresas no se hacen cargo del pago del " monto restante del sueldo " que fue establecido durante el acuerdo gremial.

Así lo especificó el secretario general de UTA Corrientes, José Luis Sabao, en una entrevista con radio Sudamericana, donde denunció que " las empresas no cumplieron con los sueldos como se pactó".

Paro de colectivos: ¿Qué línea se verán afectadas?



Por el momento, la medida de fuerza abarcará a los diferentes ramales de la provincia de Corrientes. Según indicaron, el Gobierno local " liberaría hoy los fondos adeudados ", aunque por el momento el pago no se hizo efectivo, por lo que el paro continuará.

Paro de colectivos: ¿Cuándo podría normalizarse y qué reclaman?



El sindicalista explicó que los trabajadores deberían haber recibido el pago acordado el 10 de noviembre y " eso no ocurrió ". " El dinero no está en las cuentas de los choferes y no nos quedó más alternativa que realizar esta medida de fuerza ", explicó.

En este sentido, sostuvo que solo habrían recibido un 50% de lo dispuesto durante la paritaria, entonces, decidieron frenar el servicio tanto en la capital como en las ciudades del interior de la provincia.

"El paro no se levantará hasta que se abone a los trabajadores lo que fue acordado", insistió Sabao.

Mientras que, por parte de la empresa de transporte, sostienen que su retraso se debe a una deuda correspondientes a los subsidios nacionales y provinciales, que al día de la fecha tampoco se le habrían acreditado en tiempo y forma.