La UCEMA realizó un Seminario Binacional sobre la Experiencia Chilena en Asociación Público-Privada

El pasado miércoles 18 de abril, se llevó a cabo el seminario binacional titulado "Asociación Público-Privada para la provisión de infraestructura: La experiencia chilena", fruto de la colaboración entre la Universidad del Desarrollo de Chile (UDD) y la Universidad del CEMA (UCEMA).

Este encuentro tuvo como principal objetivo compartir la valiosa experiencia chilena en la provisión de infraestructura a través de asociaciones público-privadas, en el contexto de la Ley de Concesiones. Asimismo, este seminario brindó un espacio único de intercambio de conocimientos y el diálogo constructivo entre expertos chilenos y argentinos en un campo crucial para el desarrollo económico y social.

Al comienzo del seminario Roque Fernández, presidente del Consejo Superior de la UCEMA , dijo "esperamos lograr el fortalecimiento en las relaciones bilaterales de los referentes del sector de infraestructura, y conocer de primera mano a los actores del modelo chileno".

Por su parte Eugenio Guzmán, Decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo de Chile , hizo hincapié en que "el objetivo de este encuentro era conocer la experiencia, los distintos puntos de vista y de qué manera se pueden optimizar ciertos procesos del área de infraestructura".

Durante las disertaciones Leonardo Daneri Jones, Presidente de COPSA , Ingeniero civil de la Universidad de Chile explicó que "cuando se concesiona una obra, no significa que se privatice. Mucha gente cree que una obra concesionada es una obra privada, y no es así. Toda obra hecha por concesiones es un bien nacional de uso público, se adjudica una licitación de manera púbica y abierta, y se le da a la oferta más conveniente para el Estado".

Diego Savino, CEO del Grupo Costanera , por su parte compartió su experiencia de la primera autopista urbana (Costanera Norte) construida bajo el esquema concesional en Chile y mencionó "la alianza público-privada de Chile ha sido muy exitosa y ha contribuido al desarrollo del país. Hoy tenemos una reputación compleja que se refiere a qué le tiene que dar el Estado a las comunidades en estas inversiones y cuánto le tiene que transferir de precio al usuario y explicarle qué es lo que están pagando y por qué".

Por su parte Alfredo Moreno, exministro de Obras Públicas , Ingeniero civil industrial, académico, empresario y político chileno, detalló algunos motivos por los cuales conviene concesionar "en primer lugar, por financiamiento. En segundo lugar, poder utilizar los recursos del sector público en otras actividades. Y, en tercer lugar, los privados aportan eficiencia al tener un dueño que tiene un interés en hacerlo en menor costo y de la manera más eficiente".

Al finalizar las exposiciones, el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera Gallo , "muchas veces los gobiernos proponen proyectos pero tienen dificultad en materializarlos, por eso creo que iniciativas como estas son tan importantes".

Por último, se realizó una mesa de diálogo donde expertos analizaron cómo la experiencia chilena en asociaciones público-privadas puede aplicarse a la realidad argentina, considerando las necesidades y desafíos del país en materia de infraestructura.

Alejandro Karlen, Ex Parlamentario del Mercosur , "todos sabemos hoy que, si logramos desarrollar nuestros productos primarios a no más de 300 km de su lugar de origen, podemos lograr tener una economía muy diferente a la que tenemos hoy. Para eso necesitamos desarrollar y mejorar la infraestructura".

Horacio Tomás Liendo, fue director del BCRA , subsecretario de financiamiento y secretario de coordinación del Ministerio de Economía contó que su durante su gestión implementaron una serie de principios novedosos entre los cuales "los concesionarios tenían la obligación de colocar en el mercado un 30% del patrimonio de la concesionaria".