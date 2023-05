La IGJ declaró irregular el fideicomiso de Maratea en Independiente y advierte que pueden existir "actuaciones espurias"

La Inspección General de Justicia (IGJ) declaró ineficaz e irregular el fideicomiso de Santiago Maratea, creado para recaudar dinero para regularizar la situación financiera de Independiente, club que acumula una importante deuda con diferentes entidades y personas desde hace años.

El organismo solicitó mediante una resolución esta tarde la designación de un interventor y vela por "la buena fe de sus miles de socios" y que no se vea "defraudada por la tentada espuria actuación de persona alguna".

El dictamen fue firmado por Ricardo Augusto Nissen, inspector general de justicia de la Nación, se afirma que la inscripción del fideicomiso, realizada en la provincia de Neuquén, es ineficaz e irregular .

Como resultado, se recomendó al departamento de Asuntos Legales de la IGJ que tome acciones legales de forma urgente para nombrar a un interventor judicial encargado de investigar las acciones del fideicomiso.

El segmento de la resolución en la que declara ineficaz e irregular el fideicomiso de Maratea. (IGJ/Captura)

Claudio Levy, el abogado del fideicomiso, defendió algunos de los puntos polémicos del contrato y reveló que el ídolo de Independiente, Miguel Ángel "Pepe" Santoro, actúa como fiduciante y que la firma del acuerdo se llevó a cabo en Neuquén debido a la facilidad que otorga esa jurisdicción en términos de trámites administrativos.

Según Levy, las personas que realizan aportes a la recaudación no forman parte del contrato. Sus donaciones se consideran unidades contributivas solidarias que se aportan voluntariamente al fideicomiso. Además, afirmó que el dinero recaudado no se entregará directamente a Independiente, ya que no forma parte del contrato del fideicomiso.

¿Cuánto se llevaría Maratea del monto total?

El influencer Santiago Maratea, intermediario de la colecta por Independiente, admitió que se llevará un 5% de "lo recaudado", que tiene como objetivo 20 millones de dólares para levantar el pasivo estimado de la institución, a pesar de haber dicho que no se iba a quedar con "nada".

"Yo me llevo el cinco por ciento. El resto de los gastos, no los sé. Se los averiguo. O sea, el costo de los abogados, contadores y trámites. Estoy tan sorpresa como todos ustedes", explicó Maratea en sus redes sociales.

"Si juntásemos $ 8.800 millones, yo ganaría 400 millones. Es una locura. Me dijeron 'vos tenés que decir que es una obligación legal', debo decir que estoy sorpresa. Me enteré de esto al firmar", comentó a continuación.

Esto se contradice con lo explicado en la conferencia de prensa del pasado jueves cuando respondió que no se quedaba "con nada y todo iba para gastos administrativos del fideicomiso".