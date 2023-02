La feroz amenaza de los presos del penal contra los rugbiers: ¿qué dijeron y por qué separarán a Máximo Thomsen?

Todavía resta definir a dónde serán trasladados los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Sin embargo, mientras mantienen su reclusión en el penal de Melchor Romero, trascendieron las fuertes intimidaciones de parte de los demás presos hacia los rugbiers: ¿Cuál fue la amenaza y por qué quisieron separar a Máximo Thomsen?



La sentencia del fallo determinó que Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ciro y Lucas Pertossi recibieran una pena de prisión perpetua por el homicidio doblemente agravado ocurrido el 18 de enero de 2020. Mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Luciano Pertossi obtuvieron 15 años de prisión como partícipes secundarios del crimen.

Los polémicos negocios de los Thomsen, una de las familias con más poder e influencia de Zárate



Filtraron la reacción secreta del papá de Máximo Thomsen tras la sentencia a prisión perpetua



Debido a las diferentes condenas, se estima que no permanezcan en la misma unidad penitenciaria. "Seguramente la defensa va a pedir que todos vayan al penal de Campana, cosa que no va a ocurrir", adelantó el periodista Marcelo Bonelli, aunque sostuvo que podrían no ir a cárceles de máxima seguridad.

"Esto es lo que plantea el Servicio Penitenciario, dicen que no se corre riesgo y no es necesario, por la personalidad de los asesinos de Fernando, que vayan a una cárcel de máxima seguridad ", explicó en TN. No obstante, este no sería el mismo destino de Máximo Thomsen.

¿Por qué separarán a Máximo Thomsen de los demás rugbiers?





Máximo Thomsen en los alegatos del juicio.

Al ser condenados por la pena de prisión perpetua, se acostumbra a trasladar a los reclusos a una cárcel de máxima seguridad. Aunque la defensa de los rugbiers apostará a que sea otro su destino, es probable que no todos obtengan este beneficio.

"Hay diferencias que se notan entre Máximo Thomsen y los otros cuatro condenados a perpetua", adelantó el conductor. "En este caso, entonces, es muy posible que ellos recomienden que Máximo Thomsen podría quedar alojado solo en una dependencia" , sentenció Bonelli.

Las amenazas de los presos contra los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa



Según reveló el abogado penalista Miguel Ángel Pierri, los ocho jóvenes "tienen problemas de convivencia con la unidad carcelaria por privilegios". Esto se debe a que, a diferencia de los otros reclusos, "tiene provisión de aguas minerales y gaseosas en días de extremo calor".

No obstante, en Crónica TV circuló la feroz amenaza de los presos: "Mataron a un pibe de onda, no merecen vivir. Pensaron que se comían al mundo y se confundieron. Acá lo estamos esperando a Thomsen. Los vamos a hacer de goma a ese gato. Los vamos a caranchear, los vamos a hacer mier..., a pinchar por todos lados".