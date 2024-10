La ANMAT prohibió medicamentos por ser ilegales: ¿cuáles están afectados?

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta y distribución de tres fármacos que no poseían los registros sanitarios correspondientes.

A través de la disposición 8796/2024, se identificaron los productos Vacuum and Cavitation, mark: New Medical Tech; Derma IV - Model OW-A1 de la marca OW; y Modelo Laser Nd YAG de la marca Weifang Huamei Electronics Co.

ANMAT prohibió medicamentos: ¿cuáles son los lotes afectados?

A inicios de julio la ANMAT colaboró de manera "virtual" es una inspección como en el establecimiento Centro de estética DR. Al momento de realizarse el procedimiento, se procedió a la búsqueda en la biblioteca pública del sistema Helena ( www.helena.anmat.gob.ar )

La intención era verificar el registro de los productos, pero como no obtuvieron resultados la ANMAT infirió que se trataban de "productos no registrados" ante el organismo.

Además, la Dirección de Gestión de la Información Técnica constató que no hay registro de los equipos referidos ante la Administración Nacional. Los lotes afectados fueron los siguientes:

a) Vacuum and Cavitation, mark: "New Medical Tech" - model Vacuum and Cavitation 001;

b) Derma IV - Model OW-A1 / marca OW - Importa y distribuye NMT Soluciones SA - Hecho en China - AUTORIZACION ANMAT REF 1-47-2147-09-8;

- c) Modelo Laser Nd YAG - Marca Weifang Huamei Electronics CO - Nro. serie LB 200 - Importa y distribuye NMT Soluciones SA - Hecho en China

Por lo tanto, el artículo 1 de disposición estableció la prohibición, uso, comercialización y distribución en toda la Argentina de todos los lotes/series de los productos médicos citados.



"Respecto a los productos descriptos en los ítems b) y c) sus rótulos contenían la leyenda 'Importa y distribuye NMT Soluciones SA.'; dicha firma NMT SOLUCIONES SA se encuentra habilitada ante esta ANMAT como empresa importadora de productos médicos, con certificado de BPF vigente hasta el 16/01/2027", precisó el considerando.