Un partido de Buenos Aires contará con un día no laborable programado para el próximo lunes 26 de octubre, que permitirá a algunos habitantes disfrutar de un último fin de semana largo antes de los descansos programados para noviembre por la visita del papa León XIV a la Argentina.

De acuerdo con el calendario de días no laborables que difundió el Banco Provincia a comienzos de mes, el próximo lunes 26 de octubre será una jornada de descanso para algunos habitantes de Marcos Paz, con motivo de su aniversario fundacional.

Día no laborable el lunes 26 de octubre: a quiénes aplica

El calendario de feriados locales que difundió el Banco Provincia, oficializa el lunes 26 de octubre como una jornada no laborable para algunos habitantes de Marcos Paz por su aniversario fundacional.

En función de la Resolución 467/2026 que publicó el Gobierno provincial a comienzos de mes, quedan suspendidas una serie de actividades y servicios de atención al público. Entre ellas, las que ofrecen:

El Ministerio de Gobierno.

La Administración Pública

El Banco de la Provincia de Buenos Air es.

¿Cuál es la sucursal del Banco Provincia que cierra sus puertas el lunes 26 de octubre?

El buscador de sucursales que mantiene actualizado el Banco Provincia, ubica la sede de Marcos Paz que cerrará el próximo lunes 26 de octubre en la siguiente dirección:

Sarmiento 2132

La sucursal del Banco Provincia de Marcos Paz cerrará sus puertas el próximo lunes 26 de octubre por aniversario fundacional (Foto: Banco Provincia) sitio web de Banco Provincia

¿Cuáles son los trámites del Banco Provincia que no se podrán hacer el lunes 26 de octubre?

El cierre del Banco Provincia el próximo lunes 26 de octubre en Marcos Paz suspenderá algunos trámites, entre ellos, los que se lleven a cabo en ventanilla o requieran de atención al público.

Algunas de las gestiones que se realizan de esta manera, son:

Compra y venta de moneda extranjera a través de las cajas.

Pagos en efectivo o con cheque que no estén habilitados mediante terminales de autoservicio o canales electrónicos

Apertura de cuentas bancarias (cuando no se realice mediante canales digitales).

Entre otros.

En lo que respecta a los canales digitales y cajeros automáticos, continuarán habilitados para las operaciones que puedan realizarse por esas vías.