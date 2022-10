Emigrar a España siendo argentino: requisitos y permisos

España es uno de los destinos más elegidos por los argentinos que desean emigrar y comenzar una vida nueva o desarrollarse profesionalmente en otro lugar. Las razones de eso son múltiples. Por un lado, se destacan las oportunidades laborales y la buena calidad de vida, como así también el acceso a educación de calidad. Además, muchos argentinos eligen España por su sistema de salud. El sistema de salud público español es gratuito y universal, pudiendo acceder todos a la atención necesaria. Pero, además, en el país funcionan muchos seguros privados de salud de excelencia entre los que se puede elegir con herramientas que son muy populares en el país como el comparador de seguros Doctor i, que compara los mejores seguros de salud en España.

¿Qué se necesita para emigrar a España siendo argentino?

Para los argentinos que cuentan con una ciudadanía europea, sea española o de otro país de la UE, emigrar a España es un trámite sencillo, debido a que se reconoce el derecho de estas personas a circular, permanecer, trabajar y estudiar en territorio español. No obstante, este no es el caso de muchas personas que deciden emigrar a España. Cuando no se tiene pasaporte de ningún país de la Unión Europea, existen distintas opciones de visas y permisos a los que se puede aplicar para vivir en el país legalmente.

Visa de estudio

Una de las opciones es la visa de estudio. Está disponible para personas latinoamericanas y permite estudiar y trabajar durante un año sin problemas

Arraigo social

El arraigo social es un permiso que España ofrece y que habilita la residencia por circunstancias excepcionales. Se otorga a extranjeros que tengan una residencia de 3 años como mínimo y que se hayan integrado socialmente. Con el permiso de arraigo se puede vivir y trabajar de forma legal por un año e ir renovando después para conseguir la residencia.

Residencia por matrimonio

Otra opción común es la residencia por matrimonio. Es un permiso de residencia que se otorga a las personas que se casen con alguien de la Unión Europea. Permite vivir en España de forma legal y por tiempo ilimitado. También se puede mencionar la residencia por unión de hecho, que es una variable de esta y se ofrece a extranjeros que conviven con una pareja con ciudadanía de la UE o que tienen un hijo en común.

Visa de trabajo

Para terminar, vamos a mencionar una de las más solicitadas y comunes, que es la visa de trabajo. Es una visa compleja de conseguir pero no imposible y se tramita desde el país de origen y no desde el territorio español.

Trámites para emigrar a España como argentino

Ya hemos visto algunas de las opciones que se pueden buscar para poder residir en España siendo argentino. Para las personas que no cuentan con un pasaporte o ciudadanía española o comunitaria, existen dos grandes opciones para vivir en el país. Estas son:

Visa de estancia

La visa de estancia es una opción que está orientada a las personas que desean estudiar o hacer un voluntariado en España o simplemente para quienes quieren viajar por el país. Se puede conseguir en dos opciones. Por un lado, la visa de estancia de corta duración, que permite permanecer en el país de 3 a 6 meses haciendo un curso corto. También podemos encontrar la visa de estancia de larga duración, que es la que permite permanecer un máximo de un año, estudiando y trabajando hasta un máximo de 20 horas semanales.

Visa de residencia

Por otra parte, encontramos las visas de residencia temporal. Dentro de esta también existen tres categorías, siendo la primera la visa no lucrativa que sirve para estudiar en el país hasta un año pero no trabajar. En segunda instancia, está la visa por cuenta ajena. Se requiere de tener un contrato previo con una empresa española y es un permiso que habilita permanecer en territorio español trabajando de 3 meses a 5 años. Finalmente, la visa de residencia por cuenta propia es apropiada para personas de más de 18 años que trabajan de manera independiente y pueden también permanecer hasta 5 años en el país.