La señal de tránsito advierte sobre un cambio en la ruta.

Las señales de tránsito cumplen un papel fundamental en la prevención de accidentes, principalmente en rutas y caminos donde una maniobra inesperada puede aumentar los riesgos al manejar.

Entre ellas, hay una señal triangular de borde rojo y una flecha negra que cambia de dirección que advierte sobre una condición particular de la vía y que es importante reconocer antes de continuar la marcha.

Su diseño forma parte del sistema de señalización preventiva establecido en la normativa argentina, y saber identificarla permite interpretar con anticipación las advertencias del camino para tomar las precauciones necesarias al conducir.

Qué significa la señal triangular de borde rojo con una flecha negra

La señal P.4, conocida como “Curva cerrada” , advierte sobre la proximidad de una curva peligrosa en la dirección que indica la flecha. Su objetivo es alertar a los conductores para que puedan anticiparse a un cambio pronunciado en el trazado del camino.

Por eso, reconocer su diseño es importante para interpretar correctamente la advertencia y evitar confundirla con una indicación de giro o desvío.

Por qué es importante reconocer la señal P.4 al conducir

La presencia de esta señal indica que se aproxima un tramo que requiere más atención. Reducir la velocidad antes de ingresar en la curva, evitar maniobras bruscas y mantener el control del vehículo son medidas indicadas para atravesar el camino con seguridad.

La anticipación es fundamental en rutas donde la curva puede estar precedida por una recta extensa o quedar parcialmente oculta por el relieve, la vegetación u otros elementos del entorno.

En esas situaciones, la señal permite advertir el cambio de dirección antes de llegar al sector más complicado del recorrido.

Dónde se puede encontrar la señal de curva cerrada

Indica un cambio brusco en la dirección de la ruta; se debe reducir la velocidad con anticipación, circular por el carril propio y no adelantar. Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

Según la normativa vial, la señal P.4 se coloca a la entrada de la curva y, en zonas rurales, debe estar precedida por otra señal preventiva que permita advertir el peligro con mayor anticipación.

La disposición busca que quienes circulan tengan tiempo suficiente para reconocer las características del camino y adecuar la marcha antes de llegar al tramo señalado.

Por eso, respetar las advertencias y prestar atención a su ubicación es clave para evitar reacciones tardías.

Qué precauciones tomar al ver una señal de curva cerrada

Al encontrarse con la señal P.4, es importante tomar una serie de precauciones para atravesar el tramo con mayor seguridad:

Reducir la velocidad antes de ingresar en la curva , para evitar maniobras bruscas durante el giro.

Mantener el control del vehículo y evitar frenadas o cambios repentinos de dirección.

Prestar atención a la señalización complementaria y a las condiciones del camino.

Adaptar la conducción a la visibilidad y al estado de la calzada , principalmente si llueve, hay niebla o el pavimento está resbaladizo.

Respetar las condiciones de circulación y mantenerse atento a la presencia de otros vehículos.

La velocidad dependerá del trazado, la visibilidad, el estado del pavimento y las condiciones meteorológicas. Por eso, es fundamental ajustar la marcha a las circunstancias del camino y anticiparse a la curva sin esperar hasta el último momento.