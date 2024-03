El bolso más liviano del mundo es este y está hecho con un material inventado por la NASA

En un mundo donde la innovación y la moda convergen, surge una maravilla del diseño y la ingeniería: el Air Swipe Bag. Concebido por la renombrada marca de moda de lujo Coperni, este bolso desafía todas las expectativas presentándose como el más liviano de todos.

Ahora, este accesorio con material de la NASA fue el protagonista en un desfile de moda en París y fue presentado con un videoclip en la página de Instagram de la marca. ¡Conocé de qué se trata!

Air Swipe Bag: ¿qué es el aerogel, desarrollado por la NASA?

Llamado Air Swipe Bag por su diseñador, este bolso redefine la ligereza al estar hecho de un material casi etéreo: el aerogel. Solo el 0,2% de su volumen es tangible, mientras que el restante 99,8% es aire común.

Un artículo del sitio web de El Confidencial señala que este material, desarrollado por la NASA, ha sido una de las maravillas de la ciencia desde finales de la década de 1990. Denominado "humo sólido", el aerogel fue concebido por el científico del Jet Propulsion Laboratory, Steve Jones, para la misión Stardust en 1999.

La misión Stardust marcó un hito histórico al ser la primera en tocar un cometa y traer consigo partículas de polvo cósmico. Desde entonces, la NASA ha refinado este material hasta alcanzar densidades increíblemente bajas. Este material puede soportar 4.000 veces su peso y resistir un calor de 1.200 grados centígrados.

Además de caracterizarse por su baja densidad, también cuenta con "alta dureza, transparencia y resistencia al fuego. Al tacto parecen una espuma ligera y dura", señala un artículo del sitio web Elbuz.

¿Cuál es la utilidad de este material? "Desde el aislamiento contra el frío y el calor extremos de los rover en Marte hasta la alta tecnología terrestre como sensores que pueden detectar gases, ultrasonidos y partículas atómicas o el almacenamiento de energía y la electrónica avanzada", señala el artículo de El Confidencial.

El bolso más liviano del mundo: ¿cómo se realizó el Air Swipe Bag?

¿Cómo es posible que algo tan ligero pueda ser tan resistente? La respuesta está en el proceso de fabricación del aerogel, uno que incluso podés replicar.

El proceso creativo: si bien el bolso está hecho con aerogel, este no está hecho directamente por la NASA. La realidad es que este material está disponible comercialmente . A través de simples procesos químicos , los granos de dióxido de silicio se convierten en una espuma maleable que puede tomar cualquier forma deseada.

El peso de la elegancia: con una densidad de tan solo tres miligramos por centímetro cúbico, el Air Swipe Bag pesa tan solo 31 gramos. Es una hazaña de la ingeniería que combina la moda con la tecnología de vanguardia.

Más allá de la popularidad y relevancia que ganó este accesorio de primer nivel en el mundo de la moda, el mismo no es tan útil. Apenas cuenta con el espacio para guardar un par de llaves, un pintalabios y un tarjetero. En tanto, Coperni aún no ha revelado el precio final de este bolso que todavía no se puso a la venta.

Un diseñador francés elaboró un bolso con un meteorito

Un diseñador francés lanzó en el 2023 al mercado un bolso de lujo elaborado con un meteorito auténtico y a un precio de otro mundo.

Según señala Daily Mail, el 'Mini Meteorite Swipe Bag' es una creación de la marca de moda parisina Coperni y hasta entonces costaba la astronómica cifra de 40.000 euros.

El artículo de edición limitada fue elaborado con resina y roca lunar que cayó a la Tierra hace 55.000 años y se encontró en 1968 en el sur de Francia.

