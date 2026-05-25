En un mercado financiero que empieza a mostrar señales de profundidad y maduración, Mills Capital presentó su nueva unidad de Asset Management y lanzó una familia de fondos comunes de inversión diseñada para distintos perfiles de riesgo y horizontes de inversión. El anuncio, realizado el 21 de mayo en un encuentro que reunió a referentes del mercado de capitales y empresarios, marca un nuevo paso en la expansión de la firma dentro del negocio de administración de activos.

La iniciativa llega en un momento clave para la industria. Los fondos comunes de inversión atraviesan una etapa de crecimiento acelerado en Argentina y dejaron de ocupar un rol exclusivamente asociado a la liquidez de corto plazo para convertirse en una herramienta central dentro de las estrategias de inversión de individuos y empresas.

El evento contó con un panel sobre actualidad integrado por José Del Río, Director de Contenidos de La Nación; Esteban Domecq, fundador de Invecq Consulting; Jimena Zúñiga, analista de Geoeconomía para Bloomberg; y Emilio Botto, Jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

Durante la presentación, Emilio Botto quien estará al frente de la estrategia de inversión de Mills Capital Asset Management, planteó que el crecimiento de la industria también elevó el nivel de exigencia de los inversores:

“La industria está entrando en una nueva etapa. El crecimiento reciente no sólo amplió el volumen, también elevó la exigencia: hoy los inversores demandan más claridad en los procesos de inversión y en la gestión del riesgo, lo que impulsa estándares más altos en la toma de decisiones”, señaló Emilio Botto.

Botto cuenta con más de 30 años de experiencia en administración de carteras y fue CIO de BNP Paribas Asset Management Argentina durante más de dos décadas.

Los fondos con los que Mills Capital se posiciona en el mercado

La propuesta inicial de Mills Capital Asset Management fue diseñada para distintos perfiles de inversor, desde estrategias enfocadas en preservación de capital y liquidez hasta alternativas orientadas a capturar mayor rendimiento con horizontes más largos. La propuesta inicial de Mills Capital Asset Management incluye cuatro fondos comunes de inversión:

Mills Renta Fija Pesos FCI

Fondo de perfil conservador enfocado en preservación de capital principalmente mediante instrumentos soberanos de corto plazo y alta liquidez.

Mills Renta Fija USD FCI

Alternativa en dólares centrada en instrumentos soberanos y emisiones corporativas con elevada calidad crediticia y vencimientos de corto y mediano plazo.

Mills Renta Fija Crecimiento Pesos FCI

Estrategia conservadora/moderada que incorpora distintos tramos de la curva soberana para buscar un mayor potencial de rendimiento sin resignar estabilidad.

Mills M1000 Balanceado ARS FCI

Fondo diversificado de activos argentinos con foco en optimizar el retorno ajustado por riesgo.

La operatoria podrá realizarse de forma digital a través de Mills Capital Markets, con procesos de apertura y suscripción orientados a simplificar el acceso a fondos para individuos y empresas.

Agustín “Rada” Aristarán acompañó el evento con una propuesta que combinó humor, reflexión e interacción con empresarios, referentes del mercado de capitales y clientes invitados.

El crecimiento de los fondos comunes redefine el mapa financiero

La expansión de la industria no es menor. Según datos del sector, los activos administrados por fondos comunes de inversión ya superan los $90 billones de pesos y acumulan dos años consecutivos de crecimiento real por encima de la inflación. Detrás de esa dinámica aparece un cambio más profundo: la creciente demanda por instrumentos gestionados profesionalmente en un contexto donde el inversor empezó a priorizar diversificación, administración de riesgo y consistencia.

La normalización macroeconómica, la desaceleración inflacionaria y la recomposición de portafolios, impulsaron especialmente a los fondos money market y de renta fija de corto plazo. Sin embargo, el mercado empieza a mostrar una gradual extensión de duration y una mayor demanda por estrategias con mejor rendimiento ajustado por riesgo, incluyendo fondos T+1, vehículos en dólares y alternativas balanceadas.

En ese contexto, la aparición de nuevas administradoras independientes gana relevancia dentro del ecosistema financiero local.

La consolidación de las gestoras independientes

Más allá del lanzamiento puntual, el movimiento refleja una tendencia más amplia dentro del mercado financiero argentino: el crecimiento de las gestoras independientes, que ya representan más del 40% de la industria.

El fenómeno acompaña una transformación estructural donde el diferencial competitivo comienza a desplazarse desde el acceso a instrumentos hacia la calidad del proceso de inversión y la capacidad de administrar riesgo en escenarios de mayor volatilidad.

La propuesta de Mills Capital Asset Management se apoya en ese enfoque de gestión independiente basado en análisis cuantitativo, criterio profesional y gestión activa del riesgo.

Un negocio que vuelve a ganar protagonismo

El relanzamiento del mercado de capitales argentino aparece como uno de los fenómenos más observados por la industria financiera durante 2026. En un escenario de menor inflación y tasas reales positivas, las estrategias de inversión vuelven a ocupar un lugar central dentro de la planificación patrimonial y empresarial.

“El desarrollo del mercado de capitales argentino todavía tiene recorrido por delante en términos de profundidad y sofisticación. Nuestro compromiso es acompañar ese proceso con una propuesta construida sobre independencia de criterio, gestión profesional y visión de largo plazo”, señaló Carlos Gesino, CEO de Mills Capital.

En ese marco, la expansión de Mills Capital hacia los servicios de Asset Management se inserta en una dinámica que recién empieza y que podría redefinir el vínculo entre ahorro, inversión y financiamiento en la Argentina de los próximos años.