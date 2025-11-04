Este jueves, como cada 6 de noviembre, se conmemora en todo el país el Día del Bancario. Por eso, se trata de un día que funciona como feriado para las entidades y se ven afectados los servicios al público.

Es la fecha que recuerda la creación de la Asociación Bancaria en 1924, el sindicato que representa a los trabajadores del sector financiero.

Día del bancario: cómo funcionarán las entidades este jueves

Según lo establecido en el convenio colectivo, la jornada se rige con las mismas condiciones que un feriado nacional. Por ese motivo, las sucursales bancarias permanecerán cerradas y no habrá atención al público durante todo el día.

En este sentido, tampoco habrá operaciones en los mercados financieros.

No se podrán realizar trámites presenciales como depósitos o extracciones por ventanilla, apertura o cierre de cuentas, solicitudes de créditos ni operaciones de compra o venta de divisas, acciones o bonos.

Sin embargo, los canales digitales continuarán activos para que puedas operar con normalidad.

Los trámites que se podrán hacer

Si bien la jornada del jueves funcionará como un feriado, hay muchos trámites que podrán realizarse por las vías electrónicas:

Home banking y aplicaciones móviles: disponibles para realizar pagos, transferencias, consultas de saldo y movimientos. Las transferencias inmediatas enviadas durante el feriado podrían demorar su acreditación hasta el siguiente día hábil.

Cajeros automáticos: permitirán retirar efectivo, hacer depósitos y consultas.

Billeteras virtuales: aplicaciones como Mercado Pago, Ualá y otras billeteras virtuales con normalidad, permitiendo pagos y transferencias entre usuarios.

Pagos con tarjeta: las tarjetas de débito y crédito operarán sin inconvenientes para compras en comercios físicos u online.

Extracción de efectivo en comercios: seguirá disponible la opción de retirar dinero en efectivo en supermercados, estaciones de servicio y farmacias adheridas.

Por su parte, las operaciones con cheques y movimientos de inversión quedarán suspendidos hasta el próximo día hábil. Las acreditaciones, suscripciones y rescates de fondos se registrarán con fecha del viernes 7 de noviembre.

Cabe recordar que, además del feriado de este 6 de noviembre, el Banco Central de la República Argentina confirmó que los bancos permanecerán cerrados durante cuatro días consecutivos debido al fin de semana largo que se extenderá del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.