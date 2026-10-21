En esta noticia Investigación judicial y el análisis sobre las posibles responsabilidades

Un niño de diez años murió en las últimas horas en Catamarca tras contraer una infección por la denominada “ameba comecerebros”. La víctima sufrió un cuadro irreversible de meningoencefalitis amebiana primaria en un centro de salud . El problema clínico avanzó con rapidez extrema y generó profunda conmoción en la comunidad local.

Los especialistas detectaron el microorganismo patógeno tras analizar los antecedentes de exposición recreativa del menor durante los días previos. Los estudios indicaron que el parásito ingresó al organismo por vía nasal durante un baño en fuentes de agua dulce. Las autoridades sanitarias activaron los protocolos de prevención correspondientes para determinar el sitio exacto del contagio.

Investigación judicial y el análisis sobre las posibles responsabilidades

La Justicia catamarqueña abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias que rodearon la exposición al patógeno que mató al niño en la localidad de Fiambalá. Los peritos judiciales analizan muestras de agua recolectadas en los natatorios y espejos hídricos de las terminas donde falleció el menor.

Los resultados preliminares permitirán establecer si existieron fallas en los controles bromatológicos y de cloración.

Los fiscales a cargo del expediente caratularon la causa inicial como averiguación de causales de muerte y posibles negligencias. El cuerpo médico forense entregará en los próximos días el informe definitivo sobre las condiciones higiénicas del lugar .

Las termas donde murió el niño. Secretaría de Turismo Nación

Las autoridades sanitarias intensificaron los monitoreos preventivos en los espacios públicos para evitar nuevos casos de esta patología. Los expertos recuerdan que la ameba habita en aguas templadas estancadas y recomiendan usar pinzas nasales al nadar. La investigación judicial continúa abierta mientras la familia exige respuestas sobre el trágico desenlace del niño.

Las consecuencias legales recaerán sobre los responsables del mantenimiento si comprueban la omisión de las normativas vigentes.