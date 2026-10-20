El vinagre blanco y el detergente son dos productos cotidianos comunes en las casas.

Las manchas de café o salsa pueden resultar difíciles de quitar de la ropa, especialmente si no se tratan de inmediato. Sin embargo, el vinagre blanco, combinado con detergente -para la ropa o de platos-, puede ayudar a remover ciertos residuos y facilitar la limpieza de las prendas.

De hecho, estas técnicas fueron promovida por Universidad de Georgia y la American Cleaning Institute .

Cómo quitar manchas de salsa de tomate con vinagre blanco y detergente

Las manchas de salsa de tomate pueden ser más difíciles de eliminar de la ropa. El American Cleaning Institute recomienda combinar detergente líquido para ropa y vinagre blanco como parte del procedimiento para quitar este tipo de manchas.

Para aplicar este método, hay que seguir estos pasos:

Retirar el exceso de salsa: utilizar una cuchara para quitar los restos sin extenderlos sobre la tela. Enjuagar con agua fría: pasar el agua por el reverso de la mancha, lo más rápido posible. Aplicar detergente líquido: frotar suavemente una pequeña cantidad sobre la zona afectada, con movimientos circulares desde los bordes hacia el centro. Usar vinagre blanco: si la prenda es blanca o se comprobó que el tejido no destiñe, aplicar vinagre blanco con una esponja y enjuagar bien. El instituto también menciona el agua oxigenada como alternativa, y el jugo de limón en telas blancas. Repetir hasta que desaparezca: volver a aplicar detergente y después el vinagre, hasta que la mancha ya no se vea. Conviene mirar la zona a trasluz para asegurarse. Aplicar un quitamanchas: si la mancha no sale, se puede usar un producto en barra, gel o spray y dejarlo actuar al menos 5 minutos. Lavar y revisar antes de secar: lavar normalmente con detergente, según las instrucciones de la etiqueta. Antes de usar el secarropas o de colgar la prenda al sol, comprobar que la mancha salió, porque una mancha seca suele quedar permanente.

El truco para quitar las manchas de café con vinagre blanco y detergente

De acuerdo con la guía de la Universidad de Georgia sobre cómo eliminar manchas de café y té, uno de los métodos recomendados consiste en combinar detergente para lavar platos y vinagre blanco diluidos en agua tibia.

Se recomienda seguir estos pasos para tratar una mancha reciente:

Retirar el exceso de café: absorber el líquido con un paño limpio o papel, sin frotar la tela. Enjuagar con agua fría: actuar cuanto antes para reducir la cantidad de residuo que permanece en las fibras. Preparar una solución de limpieza: mezclar un litro de agua tibia con media cucharadita de detergente líquido para platos y una cucharada de vinagre blanco. Dejar actuar durante 15 minutos: aplicar la solución sobre la zona afectada y respetar el tiempo indicado. Enjuagar y lavar: retirar los restos de la mezcla y lavar la prenda según las instrucciones de su etiqueta.

Qué errores hay que evitar al quitar manchas de la ropa

Detergente y vinagre: dos aliados en la limpieza doméstica. ChatGPT | El Cronista USA

Aunque el vinagre blanco y el detergente pueden ayudar a eliminar determinados residuos, es importante tomar algunas precauciones para no dañar las prendas durante la limpieza.

Uno de los errores más frecuentes es frotar la mancha con fuerza apenas se produce el derrame: esto puede extender la suciedad y hacer que llegue a las fibras de la tela. En su lugar, conviene retirar el exceso con un paño limpio o una cuchara y aplicar el tratamiento adecuado para cada tipo de mancha.

También es importante comprobar la etiqueta de cuidado de la prenda antes de utilizar cualquier producto: los tejidos delicados, las telas que destiñen y las prendas que requieren limpieza en seco pueden necesitar un procedimiento diferente.

Estas son las telas más sensibles en las que no conviene aplicar vinagre blanco y deben tener tratamientos más adecuados: