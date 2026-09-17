En esta noticia ¿Cuáles son los cortes de agua programados?

Este jueves 17 de septiembre, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) comunicó que se desarrollará interrupciones previstas en el servicio de agua en diferentes áreas de la ciudad, como parte de su trabajo de conservación en la red de distribución.

Para evitar imprevistos, es importante saber qué zonas se verán afectadas, en qué calles se realizarán los cortes, los horarios de interrupción del servicio y las razones detrás de la medida.

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Cortes de agua en Colombia (foto: Pexels).

¿Cuáles son los cortes de agua programados?

Las localidades que sufrirán cortes de suministro de agua, las calles afectadas, los horarios de aplicación y los motivos de la reducción del suministro son los siguientes:

Fontibón

Los cortes de suministro se realizarán en El Vergel, Ciudad Hayuelos de la Calle 16C a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 80A a la Avenida Carrera 86 desde las 7:00 a.m. por cambio de Registro Totalizador.

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Puente Aranda

Cortes programados paraTejar, Alcala, Alquería, Ospina Pérez, Ospina Pérez Sur de la Carrera 51 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 45A Sur de desde las 9:00 a.m. por instalación de accesorios.

Usme

Cortes en Chuniza, Charalá, El Virrey De la Calle 84A Sur a la Diagonal 99 Sur, entre la Carrera 13 a la Carrera 5 Bis desde las 9:00 a.m. por instalación de accesorios.

Bosa