China volvió a quedar en el centro de la innovación energética tras poner en funcionamiento una de las estructuras eólicas marinas más grandes y potentes del planeta. El proyecto, diseñado para generar electricidad limpia en alta mar, también despertó preocupación entre especialistas luego de detectar posibles cambios en el microclima de la zona. La instalación, conocida como “Three Gorges Pilot”, fue desarrollada como parte de la expansión china en energías renovables y posee una capacidad de generación de hasta 20 megavatios. Su enorme tamaño y potencia la convirtieron en el aerogenerador flotante marino individual más grande del mundo. La estructura fue construida para operar en condiciones extremas sobre el océano y soportar vientos huracanados y olas de gran tamaño. Entre sus características más impactantes aparecen: Gracias a sus dimensiones, la turbina puede captar una enorme cantidad de energía eólica y generar electricidad suficiente para abastecer a unas 96.000 viviendas por año. Más allá del avance tecnológico, investigadores y especialistas en medioambiente comenzaron a estudiar un fenómeno inesperado asociado a este tipo de infraestructuras gigantes. Según los análisis preliminares, el tamaño de las turbinas podría modificar ciertas condiciones del microclima marino y alterar dinámicas ambientales en las zonas cercanas a la instalación. Entre los aspectos bajo estudio aparecen: Los expertos aclararon que todavía se encuentran evaluando el alcance real de estas modificaciones y sus consecuencias a largo plazo. La energía eólica offshore ganó protagonismo en los últimos años porque los vientos en el océano suelen ser más fuertes y constantes que en tierra firme. Eso permite: Con este proyecto, China busca consolidarse como uno de los líderes mundiales en energías limpias y acelerar su transición energética frente al crecimiento global de la demanda eléctrica.