Brasil aplastó a Argentina y tiene la mejor milanesa del mundo: le ganó a la napolitana con fritas,

Brasil quedó por encima de Argentina en el ranking de las mejores milanesas del mundo elaborado por Taste Atlas. El bife a la parmegiana, una de las preparaciones más populares de la cocina brasileña, obtuvo 4,4 puntos y se ubicó en el primer puesto, mientras que la tradicional milanesa napolitana argentina alcanzó 4,3 puntos y quedó cuarta.

La plataforma gastronómica reúne 35 versiones de milanesas y otros platos empanados de distintos países. Aunque la diferencia entre las dos preparaciones sudamericanas es de apenas una décima, el plato brasileño consiguió el primer lugar en la lista.

Cuál es la milanesa que eligió TasteAtlas como la mejor del mundo

El bife a la parmegiana de Brasil quedó en el primer puesto del ranking de Taste Atlas con una puntuación de 4,4 sobre 5. Fue elegida como la mejor puntuada entre las 35 versiones de carne empanada que aparecen en la clasificación.

La preparación parte de una carne empanada y frita que luego se cubre con salsa de tomate y queso. El resultado combina una superficie crocante con una cobertura más húmeda y abundante, una característica que distingue a este plato de otras versiones de milanesa.

Guia taste atlas Taste Atlas

El bife a la parmegiana es especialmente popular en Brasil, donde suele aparecer en menús restaurantes y bares. Aunque su nombre remite a la gastronomía italiana, la preparación adquirió características propias de la cocina brasileña y se convirtió en un plato muy instalado en el país.

Bife a Parmegiana Taste Atlas | https://www.tasteatlas.com/bife-a-parmegiana

Del otro lado de la frontera gastronómica, la milanesa napolitana obtuvo 4,3 puntos y quedó en el cuarto del ranking. La diferencia con el plato brasileño fue mínima: apenas 0,1 puntos separaron a ambas preparaciones.

La versión argentina tiene una combinación que la hace fácilmente reconocible: sobre la carne empanada se colocan salsa de tomate, jamón y queso, acompañada por papas fritas.

Brasil aplastó a Argentina y tiene la mejor milanesa del mundo: le ganó a la napolitana con fritas,

Cómo quedó el ranking de milanesas del mundo

El ranking de TasteAtlas no se limita a las versiones más conocidas de la milanesa, sino que reúne 35 preparaciones de carne empanada de distintos países y regiones. La clasificación permite comparar estilos y formas de preparación diferentes según la gastronomía de cada lugar.

Puesto Preparación País Puntaje 1 Bife a la parmegiana Brasil 4,4 2 Katsu karē Japón 4,4 3 Kotleta po Kyivsky (Chicken Kyiv) Ucrania 4,3 4 Milanesa napolitana Argentina 4,3 5 Schnitzel Wiener Art Austria 4,2 6 Milanesa Argentina 4,2 7 Tonkatsu Japón 4,2 8 Cotoletta alla Milanese Italia 4,2 9 Wiener Schnitzel Austria 4,2 10 Tori katsu Japón 4,1 11 Kotlet schabowy Polonia 4,1 12 Cachopo España 4,1 13 Kotlet z piersi kurczaka Polonia 4,1 14 Řízek República Checa 4,1 15 Frankfurter Schnitzel Alemania 4,1

¿Cómo Taste Atlas califica la comida?

Taste Atlas construye sus rankings a partir de las valoraciones de usuarios de todo el mundo que puntúan los platos en una escala de 1 a 5. La plataforma recopila las calificaciones y las utiliza para establecer el orden de sus listas gastronómicas.

En el caso del ranking de milanesas y otros platos empanados, las posiciones pueden cambiar a medida que se incorporan nuevas valoraciones. Por eso, la diferencia entre las preparaciones que aparecen en los primeros puestos puede ser muy pequeña.