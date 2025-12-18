En esta noticia
Si estás por Villa Crespo, el bodegón del Club Atlético Atlanta, oficialmente llamado Los Bohemios, es una parada obligatoria. Es el típico lugar que mantiene la esencia de barrio y combina la pasión por el fútbol con la comida abundante y casera.
La verdadera estrella de la casa es la Milanesa Los Bohemios, una pieza monumental por $43.000 para compartir entre tres o cuatro personas. Lega a la mesa cubierta con una capa generosa de muzzarella, panceta crocante y morrones asados, todo escoltado por una montaña de papas fritas.
¿Qué comer en el Bodegón del Club Atlanta?
La carta se basa en platos para compartir. Estos son los precios y especialidades según el menú actualizado a diciembre 2025:
- Milanesa Los Bohemios: La especialidad de la casa. Viene con muzzarella, panceta, morrones asados y papas fritas. Precio: $43.000 (Comen 3 personas).
- Entraña con papas bravas: Servida con alioli. Precio: $42.000.
- Sorrentinos de jamón y queso: Opción de pasta casera con estofado. Precio: $19.000.
- Tortilla de papas: Un clásico de entrada. Precio: $11.000.
- Postres: flan mixto o vigilante (queso y dulce), de $6.000 a $8.000.
Elegir el Bodegón del Club Atlanta es apostar por una relación precio-calidad imbatible en una zona que hoy es epicentro del entretenimiento porteño.
Al estar ubicado a pasos del Movistar Arena, se convierte en el plan estratégico para quienes quieren comer de verdad antes de un show, atendidos por mozos con toda su atención volcada a los comensales.
Los Bohemios: dirección, horarios y contacto para delivery
- Ubicación: Humboldt 538, Villa Crespo, CABA.
- Horarios: Lunes de 20 a 00hs. De martes a domingo, de 12 a 16hs y de 20 a 00hs.
- Delivery o para llevar: 4856-9260 ó 4855-1207. Whatsapp: 116313810