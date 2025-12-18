Si estás por Villa Crespo, el bodegón del Club Atlético Atlanta, oficialmente llamado Los Bohemios, es una parada obligatoria. Es el típico lugar que mantiene la esencia de barrio y combina la pasión por el fútbol con la comida abundante y casera.

La verdadera estrella de la casa es la Milanesa Los Bohemios, una pieza monumental por $43.000 para compartir entre tres o cuatro personas. Lega a la mesa cubierta con una capa generosa de muzzarella, panceta crocante y morrones asados, todo escoltado por una montaña de papas fritas.

¿Qué comer en el Bodegón del Club Atlanta?

La carta se basa en platos para compartir. Estos son los precios y especialidades según el menú actualizado a diciembre 2025:

Milanesa Los Bohemios : La especialidad de la casa. Viene con muzzarella, panceta, morrones asados y papas fritas. Precio: $43.000 (Comen 3 personas).

Entraña con papas bravas : Servida con alioli. Precio: $42.000.

Sorrentinos de jamón y queso: Opción de pasta casera con estofado. Precio: $19.000.

Tortilla de papas: Un clásico de entrada. Precio: $11.000.

Postres: flan mixto o vigilante (queso y dulce), de $6.000 a $8.000.

Los Bohemios, en Villa Crespo

Elegir el Bodegón del Club Atlanta es apostar por una relación precio-calidad imbatible en una zona que hoy es epicentro del entretenimiento porteño.

Al estar ubicado a pasos del Movistar Arena, se convierte en el plan estratégico para quienes quieren comer de verdad antes de un show, atendidos por mozos con toda su atención volcada a los comensales.