Conoce cómo descargar el recibo de haberes de octubre en mi ANSES y revisar liquidaciones anteriores. (Foto: Shutterstock)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió recientemente un comunicado a partir del cual recordó a los jubilados y pensionados del país que podrán consultar sus recibos de haberes de octubre de 2026 sin necesidad de trasladarse a una oficina.

El organismo recordó que el comprobante está disponible a través de mi ANSES, tanto en la aplicación como en la plataforma digital. La herramienta permite revisar los conceptos que integran el cobro mensual y acceder a liquidaciones anteriores.

En la misma línea de anuncios de nuevas gestiones, desde la entidad informaron que desde ahora las personas mayores de 16 años podrán constituir, de forma voluntaria, el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social para realizar numerosos trámites.

¿Cómo obtener el recibo de haberes de ANSES en octubre de 2026 sin ir a la oficina?

Para consultar el recibo de haberes, los jubilados y pensionados deben ingresar a mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. El trámite es gratuito y permite acceder a la información previsional sin acercarse a la oficina.

Para consultar el recibo de haberes, los jubilados y pensionados deben ingresar a mi ANSES con su CUIL y Clave de a Seguridad Social. (Foto: ANSES) ANSES

El procedimiento cambia ligeramente según desde el lugar donde se ingrese:

Desde la aplicación mi ANSES : ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar “Jubilación” y luego “Consultar tu recibo de haberes”.

Desde la web de ANSES: entrar a mi ANSES, seleccionar “Jubilaciones y Pensiones” y después “Consultar recibos de haberes”.

Una vez dentro, la entidad permite consultar no solo el último recibo disponible, sino también comprobantes de períodos anteriores. Al presionar el ícono de descarga, el sistema ofrece enviar el documento al correo electrónico registrado para guardarlo o imprimirlo.

¿Qué información aparece en el recibo de haberes de jubilados y pensionados?

El recibo permite consultar la liquidación mensual y revisar los conceptos que integran el cobro de cada prestación previsional. También ofrece acceso al historial de comprobantes desde 2021, según informó ANSES.

Para acceder a esta información, es necesario contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El organismo informó que el comprobante cuenta con firma digital y validez oficial para realizar trámites.

¿Cómo tramitar el domicilio electrónico de ANSES para recibir notificaciones?

El pasado 1 de octubre ANSES dio a conocer que a partir de ahora, en el marco del proceso de digitalización que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano, las personas mayores de 16 años podrán constituir voluntariamente el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social, creado mediante la Resolución 262/2026 de ANSES.

La herramienta permite recibir notificaciones, citaciones, resoluciones y otras comunicaciones vinculadas con trámites y prestaciones del organismo.

Para gestionarlo, se deberá ingresar a mi ANSES desde la web o la app con la Clave de la Seguridad Social y seguir los siguientes pasos: