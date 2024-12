American Express Travel da a conocer los Trending Destinations para 2025

American Express Travel presenta la nueva edición de su lista de Trending Destinations, destacando los diez lugares imprescindibles para visitar durante el siguiente año, especialmente pensados para los viajeros Millennials y GenZ.

Para 2025 se incluyen destinos destacables basados en las reservaciones de viajes globales de los socios American Express y la experiencia de la red global de consultores de viaje de Amex Travel.

La lista de los principales Trending Destinations para 2025 incluye:

BRISBANE, AUSTRALIA: Ubicada entre las costas Gold y Sunshine, Brisbane ofrece excelentes museos, así como una vibrante escena gastronómica y nocturna.

BRETAÑA, FRANCIA: Una cultura única, paisajes costeros y kilómetros de senderos junto al mar, como el GR34, encabezan la lista de razones para visitar esta región.

FRANSCHHOEK, SUDÁFRICA: En la región de Cape Winelands, Franschhoek es una joya montañosa que complementa perfectamente unas vacaciones de safari. Cuenta con casi 50 cavas2, restaurantes farm to table y senderos para explorar.

KOH SAMUI, TAILANDIA: Con una extensión de 227.61km cuadrados, Koh Samui ofrece una mezcla ideal entre selva, playas de arena blanca y aguas turquesas. Es perfecta tanto para viajeros activos como para quienes buscan relajarse. La isla será protagonista en un popular programa de televisión el próximo año, lo que seguramente atraerá a más visitantes.

MACAO, CHINA: Con su Centro Histórico declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO y su cocina de fusión cantonesa-portuguesa, Macao es un destino imprescindible para los amantes de la comida. No obstante, son los grandes casinos los que han hecho que esta península densamente poblada, conocida como el "Las Vegas del Este", cuente con varios restaurantes galardonados.

MOAB, UTAH, ESTADOS UNIDOS: Conocida como la puerta de entrada a los "Cinco Grandes" parques nacionales de Utah, Moab es un excelente punto de partida para explorar el suroeste de Estados Unidos. Los viajeros acuden por el rafting de clase mundial, el ciclismo de montaña y el senderismo en cañones, o simplemente para disfrutar del impresionante paisaje de rocas rojas.

NIKKO, JAPÓN: Escondido en la mayor parte rural de la prefectura de Tochigi, este refugio montañoso combina lo mejor de Kioto y el Monte Fuji con cascadas impresionantes y una gran cantidad de senderos para caminatas.

PAROS, GRECIA: La relajada Paros se ha convertido en la isla griega preferida por muchos, gracias a su escena cultural y una costa rocosa salpicada de playas, calas escondidas y cuevas marinas.

SÃO PAULO, BRASIL: Esta ciudad multiétnica es uno de los grandes destinos culturales de América del Sur y hogar de un rico patrimonio arquitectónico, así como algunos de los mejores museos, arte callejero y moda autóctona del continente.

SUN VALLEY, IDAHO, ESTADOS UNIDOS: Con menos multitudes que otros centros de esquí del oeste, Sun Valley atrae tanto a viajeros premium como a los amantes del aire libre. Durante los meses de verano, los viajeros pueden disfrutar de la pesca de truchas, el rafting en aguas bravas, el ciclismo de montaña y más.

"Queremos que nuestros socios vivan todas las experiencias que los viajes pueden ofrecer", afirmó Audrey Hendley, presidenta de American Express Travel.

"A través de nuestra experiencia global en viajes, guías como nuestra lista anual de Trending Destinations y programas de alojamiento como The Hotel Collection, ayudamos a nuestros clientes a planificar todo tipo de viajes e inspirarlos a explorar nuevos destinos . Este año, hemos añadido más de 300 nuevas locaciones en destinos principales a The Hotel Collection, para que tengan aún más opciones de alojamiento", agregó.

Un estudio de American Express encontró que el 72% de los viajeros Millennials y de la Generación Z son más propensos a reservar hoteles que ofrecen recompensas con tarjetas de crédito y el 70% está interesado en aquellas que cuentan con una colección de beneficios hoteleros en todo el mundo.

Sabiendo que el valor agregado es una prioridad para los viajeros, especialmente para estas generaciones, American Express Travel añadió nuevos beneficios y expandió The Hotel Collection para incluir más locaciones en los destinos que visitan nuestros clientes.

Este programa de alojamiento ha aumentado su presencia en un 40% este año para incluir más de 1.000 hoteles y se ha expandido a 50 nuevos destinos. La colección incluye hoteles de lujo ubicados cerca de centros urbanos, atracciones turísticas populares, excelentes restaurantes y una vida nocturna activa. Además, cuando los socios de las Tarjetas The Gold Card American Express y The Platinum Card American Express reservan dos o más noches en estos hoteles a través de Amex Travel, se vuelven elegibles para recibir una mejora de habitación para ciertas categorías al momento de su llegada, check-in temprano a las 12:00 pm y check-out tardío hasta las 4:00 pm (todo sujeto a disponibilidad y ciertas categorías de habitaciones no son elegibles para mejora).

Estos beneficios se suman a un crédito complementario valorado en u$s 100 para usar en servicios seleccionados, que pueden incluir alimentos y bebidas, spa u otras opciones (los servicios varían según la locación).

Cinco de los Trending Destinations de este año cuentan con locaciones de The Hotel Collection, incluyendo:

Hotel X Brisbane Fortitude Valley se encuentra en el corazón del centro de moda, vida nocturna y restaurantes de Brisbane. El hotel está a solo minutos de los bares y restaurantes de Howard Smith Wharves y las boutiques de James Street.

Hotel Barriere Le Grand Hotel Dinard es un hermoso hotel con una ubicación privilegiada frente a St. Malo en Dinard, en el noreste de Bretaña. Este elegante hotel data del siglo XIX y está a solo 10 minutos a pie de la playa y el paseo marítimo.

Avant Mar está situado en la orilla de la playa Piperi y a un corto paseo de Naoussa, un pueblo y puerto lleno de tiendas y restaurantes al aire libre.

ULUM Moab es un resort de lujo inspirado en un safari que ofrece vistas al Looking Glass Arch y una estancia aislada con vistas que se extienden hasta el Parque Nacional Canyonlands.

Sun Valley Resort ofrece a los huéspedes lo mejor de ambos mundos con actividades de aventura al aire libre como esquí alpino y senderismo, junto con alojamientos de lujo y traamientos de spa exclusivos.

Cuando los socios reservan en estos u otros destinos con Amex Travel, el respaldo global de American Express y sus increíbles beneficios les ayudan a aprovechar al máximo su viaje a través de una red de global de consultores de viaje en 23 países que hablan 13 idiomas, más de 1.400 salas VIP en los aeropuertos de 140 países, reservaciones de restaurantes que se pueden hacer a través de Resy en 30 países, y más de 2.600 locaciones en 114 países a través de los programas Fine Hotels + Resorts y The Hotel Collection.