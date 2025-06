Alerta mundial: científicos de la NASA creen que la Tierra está dentro de un agujero negro

La NASA realizó un estudio en donde respalda la teoría de que el planeta Tierra podría estar adentro de un agujero negro. Esta misma ubicación también iría para el resto de los planetas que componen nuestro sistema solar y el universo.

Esta idea iría en contra del principio de isotropía, en el que se afirma que el universo tiene un número equilibrado de galaxias que giran en direcciones opuestas. Sin embargo, después de analizar 263 galaxias, desde la Universidad Estatal de Kansas señalaron que esto no es correcto.

¿Por qué la Tierra estaría dentro de un agujero negro?

Al contradecir el principio de isotropía, Lior Shamir, profesor asociado de informática, aseguró ante la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society que existen dos explicaciones posibles para entender el fenómeno.

Sostuvo en el estudio "The distribution of galaxy rotation in JWST Advanced Deep Extragalactic Survey" que el universo podría haber empezado con un movimiento de rotación, el cual se relaciona a la Tierra y la teoría de la cosmología de los agujeros negros.

De esta manera, tanto la Vía Láctea como el resto de las galaxias podrían estar dentro de un enorme agujero negro que se formó en un universo mucho más grande.

Asimismo, se desafía la idea sobre el origen de los cosmos, en la que se incluye al Big Bang como el fenómeno que inició el universo. También instala el debate de que los agujeros negros podrían ser portales a otros universos, lo cual potencia la idea del multiverso.

La otra teoría que niega que estemos dentro de un agujero negro

Por el momento, este descubrimiento no es una prueba irrefutable de que la Tierra está dentro de un agujero negro. Shamir explicó que el patrón de rotación de las galaxias también se podría dar por la velocidad de rotación de la Vía Láctea, afectando a otras mediciones.

A raíz de esa teoría, es necesario recalibrar las distancias en el universo profundo. Incluso, podrían aclarar otras anomalías en cosmología, tal como la supuesta existencia de galaxias más antiguas que el propio universo y la tasa de expansión del universo.

¿Qué es un agujero negro?

Se llama agujero negro a un objeto astronómico con una fuerza gravitatoria tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, podría escapar de él.

Posee una "superficie" llamada horizonte de sucesos, la cual define el límite donde la velocidad necesaria para evadirlo excede la velocidad de la luz, que es el límite de velocidad en el cosmos. Cuando atrapa materia y radiación no pueden volver a salir.