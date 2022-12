Alerta Covid: una nueva cepa de Ómicron preocupa a los infectólogos porque burla al sistema inmune

Luego de que el Ministerio de Salud informara un nuevo aumento semanal de más del 100% en los casos de Covid-19 en línea con la suba que ya se viene registrando hace semanas, el médico infectólogo Ricardo Treijeiro confirmó que se está viendo el inicio de "una nueva ola".

"Estamos con una cantidad de casos muy importante que se multiplicaron exponencialmente en las últimas semanas, pero no tenemos el dato de cuantos son porque hoy no se está testeando ", explicó el especialista de la salud en diálogo con Radio Rivadavia.

Igualmente, según Treijeiro es "fundamental" aclarar que tampoco es preciso testear todos los casos detectados: "No testeamos todas las enfermedades cuando ya conocemos su circulación y riesgos", remarcó.

Esto se debe a que "estamos ante una gran circulación del virus, pero sin demasiada agresión". Pese a esto, el infectólogo enfatizó la importancia de considerar el cuidado de los grupos de riesgo .

"Teniendo en cuenta que siempre hay grupos de riesgo, tenemos que tratar de frenar esta circulación, evitar que esos grupos tengan complicaciones", explicó. Y contrastó que, para lograr esto de forma efectiva, la vacunación debería haberse aplicado antes de la circulación: "Ahora la población está corriendo a vacunarse, pero todo esto debería haber sido antes".

"Esto no quita que aquel que haya pasado más de cuatro meses de la última dosis no necesite hacer su revacunación, es esencial", subrayó Treijeiro. Y, al respecto, cerró: "Cuando uno no vacuna, puede volver a empezar la enfermedad, si no hay enfermedad es porque hay buena vacunación".

COVID-19: LA AMENAZA REAL DE LAS NUEVAS VARIANTES

Por otro lado, tanto Treijeiro como Juan Carlos Cisneros, el infectólogo subdirector del Hospital Muñiz, hablaron sobre las nuevas variantes de Ómicron en circulación y ambos coincidieron en que el riesgo de estas es que "escapan al sistema inmunológico".

"No estamos viendo la aparición de variantes con demasiado riesgo para la salud, pero sí estamos viendo variables que escapan al sistema inmunológico y que son más contagiosas", indicó Treijeiro, ejemplificando con las variantes B.4 y B.5 de Ómicron.

"Tienen una gran circulación e impacto, se transmiten muy rápidamente, pero no son más agresivas y eso también se lo tenemos que agradecer a la vacunación", agregó al respecto.

Por su parte, Cisneros también enfatizó el rol de "las subvariantes de la cepa de Ómicron que tienen la capacidad de eludir la inmunidad" y repasó los números: "En la primera semana de noviembre tuvimos un promedio de 2 casos diarios de covid cada 100 consultas y en esta última semana tuvimos unos 165 casos diarios".

Sin embargo, en línea con su colega, reconoció que "la mayoría de estos casos son leves porque la cepa Ómicron parece ser más benigna y gran parte de la población está vacunada".

Ante esto, ambos especialistas subrayaron como esencial el sostenimiento de la vacunación, particularmente en los grupos de riesgo, la cual debe reforzarse cada cuatro meses.