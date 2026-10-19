Un sistema de mal tiempo se desplaza sobre las regiones de Cuyo y la Patagonia septentrional.

Un sistema de mal tiempo se desplaza sobre las regiones de Cuyo y la Patagonia septentrional, generando condiciones propicias para el desarrollo de tormentas severas .

Las autoridades meteorológicas recomendaron estar atentos a las actualizaciones de los informes oficiales y tomar los resguardos necesarios frente a la probabilidad de abundante caída de agua en lapsos breves.

Así afectará la alerta amarilla en San Juan, Mendoza y Neuquén durante el martes 20

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional detalla el impacto del temporal punto por punto para la jornada del martes 20:

Neuquén: registrará una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 18°C. Se esperan precipitaciones continuas y tormentas eléctricas a lo largo de todo el día, intensificándose por la tarde con probabilidades de entre 40% y 70%. Además, se prevén ráfagas de viento del sudoeste que alcanzarán velocidades entre 42 km/h y 50 km/h.

Mendoza: presentará marcas térmicas que oscilarán entre los 10°C de mínima y los 19°C de máxima. Las lluvias y tormentas aisladas estarán presentes desde la mañana, cobrando mayor fuerza durante la noche con probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.

San Juan: se espera un clima cálido con una mínima de 12°C y una máxima que llegará a los 26°C. Durante la mañana, tarde y noche se mantendrá la inestabilidad con probabilidad de tormentas eléctricas aisladas de entre el 10% y el 40%.

Las autoridades meteorológicas recomendaron estar atentos a las actualizaciones de los informes oficiales SMN

Cómo continuarán las condiciones meteorológicas el miércoles 21

Durante el miércoles 21 de octubre, el frente inestable mostrará comportamientos dispares a medida que se desplace por el territorio nacional.

En Neuquén persistirán las condiciones adversas, con lluvias y tormentas que mantendrán probabilidades de entre 40% y 70%, temperaturas entre 10°C y 16°C, y ráfagas de viento del sudoeste de hasta 50 km/h.

En Mendoza, la inestabilidad comenzará a ceder gradualmente: tras una mañana parcialmente nublada, la tarde registrará probabilidad de tormentas aisladas (10% a 40%) con una máxima de 21 °C.

Por su parte, en San Juan las condiciones mejorarán sensiblemente, con cielo parcialmente nublado, baja probabilidad de precipitaciones (0% a 10%) y una máxima que alcanzará los 26°C acompañada por vientos del sector norte.

Panorama en CABA: días estables y sin precipitaciones

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el escenario meteorológico se mantendrá completamente al margen de las alertas vigentes en el resto del país.

Durante el martes 20, la jornada transcurrirá con cielo parcialmente nublado, temperaturas entre 13°C y 19°C, y 0% de probabilidad de precipitaciones .

Para el miércoles 21 continuará el tiempo estable, con marcas térmicas de entre 14°C y 19°C y ausencia total de lluvias.