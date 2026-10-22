Dejar de alquilar para acceder a la casa propia podría ser una realidad para quienes consigan aprovechar la nueva línea de préstamos personales del Banco Provincia. La entidad permite obtener financiación de hasta $50 millones y plazos de devolución de hasta 96 cuotas para todas aquellas personas que apuesten por las viviendas industrializadas.

La gestión se puede iniciar de manera digital, sin necesidad de presentar documentación en papel ni acudir a una sucursal.

El crédito está destinado a clientes de la entidad que cuenten con calificación crediticia y quieran comprar una casa a través de alguna de las empresas adheridas al programa. Sin embargo, antes de solicitarlo es importante conocer los requisitos, las tasas de interés y cómo funciona el ajuste de las cuotas.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al préstamo del Banco Provincia?

Entre los requisitos establecidos, es necesario ser cliente de Banco Provincia y contar con calificación crediticia. El préstamo está destinado específicamente a la compra de viviendas industrializadas ofrecidas por empresas adheridas al Programa de Construcción Industrializada.

El primer paso consiste en elegir una de las empresas que participan de la propuesta. Luego, la persona interesada recibe una oferta de financiación personalizada. En caso de aceptar las condiciones, puede confirmar la operación a través de los canales digitales del banco.

El trámite se realiza desde Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin necesidad de presentar documentación en papel ni realizar gestiones presenciales. El listado de empresas adheridas, en este sentido, se puede consultar en el sitio oficial de Banco Provincia.

Entre los requisitos establecidos, es necesario ser cliente de Banco Provincia y contar con calificación crediticia. (Foto: Banco Provincia) Banco Provincia

¿Cómo funciona el crédito de hasta $50 millones y 96 cuotas?

La línea permite solicitar hasta $50 millones para financiar la compra de una vivienda industrializada. Los solicitantes pueden elegir un plazo de devolución de entre 12 y 96 cuotas, de acuerdo con las condiciones de la financiación que reciban.

Una de las particularidades del programa, es que permite combinar hasta tres préstamos personales para un mismo proyecto, siempre que el monto total solicitado no supere el valor de la casa.

Los préstamos se otorgan en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y tienen una tasa nominal anual fija del 9% para quienes cobran sus haberes en Banco Provincia y del 15% para quienes no perciben su sueldo a través de la entidad. Las cuotas se debitan automáticamente de una cuenta bancaria.

¿Qué cuestiones deben tenerse en cuenta antes de solicitar el préstamo para una casa?

Aunque el crédito ofrece plazos de hasta ocho años, es importante considerar que la financiación está expresada en UVA y el capital se ajusta según cómo evolucione el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), el cual se encuentra atado a la inflación.

Esto significa que el capital que se adeude y el valor de las cuotas pueden aumentar con el paso del tiempo. Por esta razón, antes de aceptar la financiación, conviene evaluar la capacidad de pago y tener en cuenta que el importe de las cuotas podría no permanecer igual durante toda la devolución. Para mayor información se aconseja consultar el sitio web oficial.