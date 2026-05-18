Conseguir una garantía propietaria es uno de los mayores obstáculos para quienes buscan alquilar en Argentina. Ahora, un nuevo proyecto presentado en la Legislatura bonaerense busca beneficiar especialmente a jóvenes universitarios que necesitan mudarse para estudiar. La iniciativa propone que el Banco Provincia actúe como garante estatal en contratos de alquiler mediante un sistema de seguros de caución. La medida apunta a estudiantes que no cuentan con propiedades familiares, recibos suficientes o avales tradicionales para acceder a una vivienda. De aprobarse, el sistema permitiría reemplazar las garantías propietarias por un respaldo bancario administrado por el Estado bonaerense. El proyecto fue impulsado por el diputado bonaerense Juan Malpeli y plantea que el Banco Provincia otorgue seguros de caución destinados exclusivamente a jóvenes universitarios que cursen carreras en universidades públicas de la provincia de Buenos Aires. El banco actuaría como garante frente al propietario del inmueble. De esta manera, el estudiante podría firmar un contrato de alquiler aun sin contar con una propiedad familiar o un garante tradicional. La iniciativa también establece que, en caso de incumplimiento del contrato, el beneficiario deberá responder posteriormente ante la entidad bancaria. Según el texto presentado en la Legislatura, el programa estaría dirigido a: Los solicitantes deberían renovar todos los años la documentación que certifique la continuidad de sus estudios para mantener vigente la garantía estatal. Vale destacar que los inmuebles incluidos no podrán superar los 60 metros cuadrados. La idea es orientar la asistencia hacia departamentos o viviendas medianas utilizadas exclusivamente por estudiantes universitarios. La propuesta busca responder a una problemática que se volvió cada vez más frecuente en ciudades universitarias como La Plata, donde muchos jóvenes de otras provincias tienen dificultades al momento de cumplir con las exigencias del mercado inmobiliario. Actualmente, muchas inmobiliarias continúan exigiendo garantías propietarias, recibos de sueldo elevados o seguros privados de caución para firmar contratos. Actualmente, el Banco Provincia ya cuenta con seguros de caución para alquileres, que cubren alquiler mensual, expensas, servicios y otros costos vinculados al contrato. Sin embargo, el nuevo proyecto apunta a crear un esquema específico para estudiantes universitarios con menos requisitos y mayor respaldo estatal.