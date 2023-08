6 tips para el manejo del tiempo de manera efectiva

¿Te ha pasado que has estado trabajando y no sabes por dónde empezar? ¿Que las labores en tu empresa y tus obligaciones personales son muchas y algunas se pueden cruzar en el horario? A todos nos ha pasado. Siempre tratamos de cumplir con las expectativas y con las tareas que tenemos, por eso es que es muy importante el manejo del tiempo de manera efectiva para poder hacer más actividades y terminar sin pendientes.

Una gran idea es tener un planificador semanal online que te ayude a tener todas las tareas pendientes organizadas en un mismo documento. Justamente el orden es lo que hace la diferencia en el trabajo y también en la vida personal. Saber lo que es más importante, qué se puede postergar y qué se puede delegar te ayudará a poder gestionar tus diferentes labores. Aquí te brindamos algunos consejos para tener una mejor administración de tu tiempo.

1. No le des espacio a las distracciones

Este consejo no significa que uno no se puede relajar de vez en cuando o que no puedes tener una pausa activa como hacer algunos estiramientos o caminar un poco.

Tampoco que no pueda revisar el celular si es muy urgente. Lo que se trata es de terminar las tareas que se tienen pendientes y una de las mejores maneras de hacerlo es estar concentrado.

Para ello evitar revisar redes sociales, escucha música si es que te funciona, pero busca tener el ambiente perfecto para que puedas dejar fluir tu creatividad. WhatsApp o el correo electrónico nos pueden quitar varias horas al día y afectan directamente nuestra productividad. Por eso, no te distraigas.

2. Diferencia lo urgente y lo importante

Si todavía no sabes sobre estos conceptos, lee estas líneas. Urgente es una tarea que debe ser terminada pronto, probablemente en las siguientes horas. En cambio, puedes tener otras tareas importantes, pero que no deben estar acabadas prácticamente de manera inmediata.

Incluso hay una esquema donde también se incluye lo urgente que puede ser no importante. Es decir, una tarea que puede ser delegada a otra persona. Y en el otro cuadro, más extremo, está lo que no es importante ni tampoco urgente, por lo que debe ser descartado. Aquí está todo lo que nos puede distraer.

3. Crea un cronograma diario de actividades

Hay personas que le dedican media hora al inicio del día para tener claro cómo van a dividir sus horas laborales (salvo urgencias, claro) y les funciona a la perfección.

Esta rutina puede ser la clave para tener un correcto manejo del tiempo. Los más organizados incluso hacen un mix entre su agenda laboral y también personal, por si es que necesitan hacerse un espacio durante el día que luego será compensado.

Es normal que tengamos muchos pendientes en el trabajo, pero haciendo la división entre lo urgente y lo importante sabrás que hay cosas que debes terminar durante el día y otras que pueden esperar entre 48 y 72 horas. Para no sentirte presionado, dale un espacio en tu agenda donde tendrás que cumplirlo sí o sí.

4. No creas en el multitasking

A pesar de que incluso ahora para varios trabajos te pueden pedir o sugerir ser "multitasking", hacer varias tareas al mismo tiempo solo puede traer malos resultados. Lo mejor es concentrarse en terminar de manera correcta una obligación para luego pasar a la siguiente.

De lo contrario, todo puede quedar a medias y el agobio de sentir que uno no avanza puede ser una pesada mochila. Lo que puedes hacer es agruparlas por afinidad, pero igualmente crear pequeñas tareas que se van cumpliendo una detrás de la otra.

5. Delega si es que puedes hacerlo

Uno de los grandes problemas de los jefes en los últimos años es que quieren hacer todo ellos solos. Aunque esta actitud no solamente pasa en las cabezas de grupos, sino también en otros cargos.

También puede pasar en la vida personal. Lo cierto es que delegar tareas, si es que se puede hacer, genera un gran alivio ya que se tendrá la concentración y espacio suficiente para cumplir con una tarea prioritaria.

Además, al delegar, la otra persona también sabrá que es parte vital dentro del desarrollo de un proyecto y le brindará confianza.

6. Ordena tu escritorio

Puede parecer un detalle sin mayor importancia, pero es clave tener los espacios donde trabajamos de manera ordenada. Si tenemos papeles tirados, post it, varias agendas, lapiceros y hasta comida, esa sensación de que todo está de cabeza no ayuda a avanzar. Bota lo que no es necesario y quédate solo con lo elemental. Esa sensación de orden también te brindará claridad.

Luego de haber revisado estos tips para el manejo del tiempo, es el momento perfecto de aplicarlos. Trata de eliminar las distracciones, de planificar tus días de manera organizada y delega si es que puedes hacerlo. Ser más eficiente con las tareas hará la diferencia en tu vida.