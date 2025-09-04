Subieron las acciones, pero los bonos reflejaron el ruido político y la volatilidad financiera

A una sesión de mercado para las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, las acciones argentinas, tanto en la plaza local, como en Wall Street, rebotaron con fuerza. En tanto, los bonos nominados en dólares se desprendieron de la tendencia positiva y cayeron casi 2%.

En la plaza porteña, las acciones volaron más de 6% con Supervielle a la cabeza del rebote. Le sigue Grupo Financiero Galicia con casi 5,1% y Edenor con 4,6%. En Wall Street, la dinámica parece calcada, solo que entre los tres papeles que más suben se mete Grupo Financiero Galicia, con una suba de 4,5%.

Por su parte, los bonos argentinos se tiñeron de rojo durante la sesión de este jueves y cayeron en general. El Global 2029 (GD29) y el Global 2030 (GD30) retrocedieron un 0,5% y un 1,6% respectivamente. Las bajas se extendieron a otros tramos como el Global 2035 y el Global 2038, que cayeron un 0,5% y un 1,9%.

Las acciones volaron a una rueda de las elecciones

En las últimas horas, Bank of America (BofA) se mostró más optimista sobre la Argentina y mantiene su recomendación "Overweight" en deuda soberana y destacó que las acciones todavía tienen un margen de recuperación superior al 20%.

La entidad proyecta retornos hipotéticos de alrededor del 10%, con un rango de resultados que va desde +28% hasta -12%, y un retorno esperado promedio cercano al +10%. Además, resaltan un riesgo asimétrico: los bonos ya incorporan un escenario moderado y, aun ante un contexto adverso, la disciplina fiscal y la voluntad de pago del país limitarían las caídas.

No obstante, Gustavo Gardey, cofundador de Bull Road Investments, analizó la situación actual del mercado y los riesgos que enfrenta el gobierno argentino de cara a las elecciones en diálogo con El Cronista.

Para el experto, el mercado percibe "una complicación política y económica de fondo" a pesar de las subas que se pueden dar entre hoy y maña. Explicó que si el Gobierno no logra los votos necesarios en el Congreso para avanzar con reformas estructurales -impositivas, laborales, previsionales y monetarias- "su plan económico se ve comprometido".

Y es que esta situación se ve exacerbada por los "ruidos" políticos: "El Gobierno perdió cerca de 12 votaciones, perdió apoyo de bloques que antes lo respaldaban, y no se lograron los acuerdos electorales esperados para afrontar las elecciones de medio término. Todo esto afecta directamente el equilibrio fiscal, eje central del programa económico, debilitando su base".

Como si fuese poco, a esto se suman los escándalos de corrupción. "Históricamente, la gente vota con el bolsillo, pero este Gobierno llegó al poder con un fuerte rechazo a la corrupción y una expectativa de cambio. Por eso, su principal riesgo no es la migración de votos hacia otros bloques, sino el ausentismo electoral. Necesitan ampliar la cantidad de legisladores en la Cámara Baja y la Cámara Alta para poder defender sus reformas, gobernar por decreto y sostener los vetos necesarios para mantener el superávit fiscal".

También mucho se especuló con que el rebote de hoy se dio luego de que Javier Milei comento la posibilidad de un "empate técnico" en el escenario electoral y el mercado reaccionó con optimismo moderado a esas declaraciones, lo que habría permitido que los papeles locales recuperaran terreno en una rueda marcada por la volatilidad.

Sin embargo, para Isabel Botta, Product Manager en Balanz, en declaraciones a este medio, aunque los movimientos de ±5% llaman la atención, en el contexto actual de alta sensibilidad del mercado "se consideran variaciones relativamente normales y, por sí solas, no constituyen un indicador significativo".

Además, agregó Botta, los activos vienen de una fuerte corrección en las últimas semanas, por lo que el rebote "puede responder más a la dinámica de recuperación técnica que a un cambio estructural en el panorama económico y político".

El panorama monetario también presenta dificultades

Gardey recuerda que se subió el encaje, se eliminaron las Lefi y se retiraron pesos del mercado, lo que generó tasas elevadas que recuerdan, aunque con diferencias, "a los momentos más tensos del programa económico de Mauricio Macri".

Además, aseguró que, el Gobierno no logró acumular reservas en la cosecha gruesa, "por lo que enfrenta escasez de dólares", aseguró Gardey. El Tesoro intervino en el mercado con unos 200-300 millones de dólares, una cifra pequeña frente a la necesidad de liquidez, para evitar que el tipo de cambio llegue a la banda superior y obligue al Banco Central a vender dólares, lo que generaría ruido adicional en el mercado.

A esto se suma un golpe autoinfligido por la comunicación y ejecución de la política monetaria: "La suba del encaje, la eliminación de déficit y las licitaciones extraordinarias generan tasas reales altísimas -alrededor del 45-40% sobre una inflación del 25-30%-, imposibles de sostener y que retraen la actividad económica. Los bancos restringen el crédito: descubiertos al 98%, descuento de cheques arriba del 70%, lo que dificulta que las empresas accedan a capital de trabajo", lamentó el estratega.

El resultado es un círculo de riesgo: "En un contexto electoral, los inversores se retiran de los instrumentos más expuestos a un mal resultado. Si el Gobierno no cambia el rumbo de su programa económico, no podrá acumular reservas suficientes para cubrir pagos futuros, aunque enero esté asegurado; desde julio de 2026 en adelante la situación se vuelve más compleja", concluyó Gardey.