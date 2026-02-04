Los bonos soberanos en dólares operan ahora con un sesgo negativo en comparación con más temprano, tras un arranque más firme que fue perdiendo tracción con el correr de la rueda. El movimiento es moderado. En el tramo corto de la curva se concentra la mayor presión, con caídas adicionales frente a los niveles de más temprano. Los vencimientos 2029 y 2030 profundizan las bajas. El tramo medio muestra un comportamiento más mixto. Algunos bonos que habían arrancado en terreno positivo recortan subas o pasan a levemente negativos. En los vencimientos largos, la dinámica es más estable. Los precios se mueven poco respecto de la mañana, con variaciones marginales y sin señales de salida masiva. En ese contexto, el riesgo país vuelve a los 500 puntos básicos. Por su parte, los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operan con tono sumamente negativo y caen casi 8% liderados por el sector bancario. Lideran las bajas BBVA Argentina, Banco Supervielle y Edenor. En Buenos Aires la tendencia no mejora. El S&P Merval no levanta cabeza y ya cae más de 5% en apenas tres ruedas. Este miércoles el Panel Líder se vuelve a teñir de rojo y las acciones caen hasta 4,1%. También lidera BBVA, Central Puerto y Telecom. Hay subas de la suba de 1,4% es para Transener. Cabe recordar que ayer el índice líder de BYMA retrocedió 2,5% hasta u$s 2030 y acumuló una baja de 4,7% en apenas dos ruedas. Wall Street opera con movimientos diferenciados entre sectores por una rotación que castiga a lo que no cumple expectativas. Este miércoles, los índices más tecnológicos corrigen con fuerza: el Nasdaq Composite cae alrededor de 0,7% y el Nasdaq 100 pierde cerca de 1,4%, perforando su promedio móvil de 100 días. El S&P 500, que agrupa a las acciones más representativas del mercado, retrocede unos 0,7%, moviéndose entre ganancias y pérdidas antes de ceder terreno. En contraste, el Dow Jones Industrial Average, más pesado en empresas industriales y de consumo estable, muestra mejor comportamiento y se mantiene en terreno positivo. El castigo es más profundo en semiconductores y software, con valores como Advanced Micro Devices Inc. desplomándose más de 14%, y otros referentes tecnológicos también en rojo. Al mismo tiempo, sectores como consumo básico, bancos y materias primas avanzan.