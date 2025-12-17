En esta noticia
El plazo fijo continúa siendo una opción confiable para quienes buscan rentabilidad sin asumir grandes riesgos. Con tasas que varían entre bancos y se ajustan mes a mes, esta herramienta de ahorro se mantiene vigente en la planificación financiera de millones de argentinos.
Además de la tasa nominal, es importante considerar el plazo, el tipo de depósito y la evolución de la inflación. Estos factores permiten evaluar si conviene optar por uno tradicional o por uno ajustado por UVA, que ofrece protección frente a la suba de precios.
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este miércoles 17 de diciembre?
El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:
|Bancos
|TEM
|Intereses por $ 500.000 a 30 días
|Banco Nación
|1,875 %
|$ 9.375
|Santander
|1,75 %
|$ 8.750
|Banco Galicia
|1,75 %
|$ 8.750
|Banco de la Provincia de Buenos Aires
|1,8333333 %
|$ 9.166,7
|BBVA
|1,75 %
|$ 8.750
|Banco Macro
|2 %
|$ 10.000
|Banco Credicoop
|1,9166667 %
|$ 9.583,3
|ICBC
|1,9583333 %
|$ 9.791,7
|Banco Ciudad
|1,7083334 %
|$ 8.541,7
|Banco Bica
|2,1666666 %
|$ 10.833,3
|Banco CMF
|2,25 %
|$ 11.250
|Banco Comafi
|1,8333333 %
|$ 9.166,7
|Banco de Corrientes
|2 %
|$ 10.000
|Banco de la Provincia de Córdoba
|2,0833334 %
|$ 10.416,7
|Banco de Chubut
|1,9583333 %
|$ 9.791,7
|Banco del Sol
|2 %
|$ 10.000
|Banco Dino
|1,8333333 %
|$ 9.166,7
|Banco Hipotecario
|1,8333333 %
|$ 9.166,7
|Banco Julio
|2,2083333 %
|$ 11.041,7
|Banco Masventas
|1,9166667 %
|$ 9.583,3
|Banco Meridian
|2,25 %
|$ 11.250
|Banco de Tierra del Fuego
|2,0833334 %
|$ 10.416,7
|Banco Voii
|2,25 %
|$ 11.250
|Bibank
|2,1666666 %
|$ 10.833,3
|Crédito Regional Compañía Financiera
|2,25 %
|$ 11.250
Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco
Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:
|Bancos
|TNA
|TEA
|Banco Nación
|22,5 %
|24,971637 %
|Santander
|21 %
|23,143932 %
|Banco Galicia
|21 %
|23,143932 %
|Banco de la Provincia de Buenos Aires
|22 %
|24,359658 %
|BBVA
|21 %
|23,143932 %
|Banco Macro
|24 %
|26,82418 %
|Banco Credicoop
|23 %
|25,586376 %
|ICBC
|23,5 %
|26,20389 %
|Banco Ciudad
|20,5 %
|22,540163 %
|Banco Bica
|29,333398 %
|29,333398 %
|Banco CMF
|27 %
|30,605 %
|Banco Comafi
|22 %
|24,359658 %
|Banco de Corrientes
|24 %
|26,82418 %
|Banco de la Provincia de Córdoba
|25 %
|28,073156 %
|Banco de Chubut
|23,5 %
|26,20389 %
|Banco del Sol
|24 %
|26,82418 %
|Banco Dino
|22 %
|24,359658 %
|Banco Hipotecario
|22 %
|24,359658 %
|Banco Julio
|26,5 %
|29,967773 %
|Banco Masventas
|23 %
|25,586376 %
|Banco Meridian
|27 %
|30,605 %
|Banco de Tierra del Fuego
|25 %
|28,073156 %
|Banco Voii
|27 %
|30,605 %
|Bibank
|26 %
|29,333398 %
|Crédito Regional Compañía Financiera
|27 %
|30,605 %
¿Qué es un plazo fijo?
El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo específico a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.
Un dato a tener en cuenta es que el usuario no puede retirar el capital depositado hasta que termine el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.
¿Qué tipos de plazo fijo hay?
En el país, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más conocidos los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).
El plazo fijo UVA ajusta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.