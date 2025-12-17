El plazo fijo continúa siendo una opción confiable para quienes buscan rentabilidad sin asumir grandes riesgos. Con tasas que varían entre bancos y se ajustan mes a mes, esta herramienta de ahorro se mantiene vigente en la planificación financiera de millones de argentinos.

Además de la tasa nominal, es importante considerar el plazo, el tipo de depósito y la evolución de la inflación. Estos factores permiten evaluar si conviene optar por uno tradicional o por uno ajustado por UVA, que ofrece protección frente a la suba de precios.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este miércoles 17 de diciembre?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 1,875 % $ 9.375 Santander 1,75 % $ 8.750 Banco Galicia 1,75 % $ 8.750 Banco de la Provincia de Buenos Aires 1,8333333 % $ 9.166,7 BBVA 1,75 % $ 8.750 Banco Macro 2 % $ 10.000 Banco Credicoop 1,9166667 % $ 9.583,3 ICBC 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco Ciudad 1,7083334 % $ 8.541,7 Banco Bica 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco CMF 2,25 % $ 11.250 Banco Comafi 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco de Corrientes 2 % $ 10.000 Banco de la Provincia de Córdoba 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco de Chubut 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco del Sol 2 % $ 10.000 Banco Dino 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Hipotecario 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Julio 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Masventas 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Meridian 2,25 % $ 11.250 Banco de Tierra del Fuego 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Voii 2,25 % $ 11.250 Bibank 2,1666666 % $ 10.833,3 Crédito Regional Compañía Financiera 2,25 % $ 11.250

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 22,5 % 24,971637 % Santander 21 % 23,143932 % Banco Galicia 21 % 23,143932 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 22 % 24,359658 % BBVA 21 % 23,143932 % Banco Macro 24 % 26,82418 % Banco Credicoop 23 % 25,586376 % ICBC 23,5 % 26,20389 % Banco Ciudad 20,5 % 22,540163 % Banco Bica 29,333398 % 29,333398 % Banco CMF 27 % 30,605 % Banco Comafi 22 % 24,359658 % Banco de Corrientes 24 % 26,82418 % Banco de la Provincia de Córdoba 25 % 28,073156 % Banco de Chubut 23,5 % 26,20389 % Banco del Sol 24 % 26,82418 % Banco Dino 22 % 24,359658 % Banco Hipotecario 22 % 24,359658 % Banco Julio 26,5 % 29,967773 % Banco Masventas 23 % 25,586376 % Banco Meridian 27 % 30,605 % Banco de Tierra del Fuego 25 % 28,073156 % Banco Voii 27 % 30,605 % Bibank 26 % 29,333398 % Crédito Regional Compañía Financiera 27 % 30,605 %

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Qué es un plazo fijo?

El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo específico a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.

Un dato a tener en cuenta es que el usuario no puede retirar el capital depositado hasta que termine el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En el país, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más conocidos los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA ajusta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.