Plazo fijo: los créditos crecen más que los depósitos y el Tesoro busca que no suba más la tasas

El Banco Central (BCRA) tomó una medida esta semana que pone el foco sobre la liquidez del sistema bancario local. Lo que hizo fue flexibilizar el menú de bonos del Tesoro que las entidades pueden computar en los encajes y el mercado analiza cuál es el objetivo de esta medida, que parece estar orientada a que los bancos no necesiten tocar las tasas para captar más pesos.

Así, a través de la Comunicación "A" 8252, resolvió mantener el plazo de duración máxima de 760 días para poder computar títulos públicos para la integración de la exigencia de efectivo mínimo en pesos, pero en lugar de contabilizarlos desde su fecha de suscripción, se puede considerar su plazo residual al momento de la integración.

"La reciente decisión del BCRA de permitir que los bancos computen bonos del Tesoro como parte de los encajes apunta a administrar con mayor eficiencia la liquidez del sistema sin desviar el rumbo de la política económica", sostiene Leonardo Anzalone, director de CEPEC.

Detalla que, en un contexto donde la no emisión monetaria es uno de los pilares centrales del programa para sostener la desinflación, la norma busca alivianar tensiones de corto plazo sin poner en riesgo la estabilidad.

Un desbalance entre créditos y depósitos

Según describe en su último informe Midweek la consultora Econviews, de Miguel Kiguel, lo que está sucediendo en el mercado es que los depósitos en pesos caen mientras los préstamos suben.

"En mayo los depósitos en pesos del sector privado cayeron 0,2 % mensual ajustados por inflación y estacionalidad. En términos interanuales la suba es del 18.3% real", señala el reporte.

Según detallaron, las cuentas corrientes son las únicas que subieron en el mes (0.4%). Los plazos fijos cayeron 0.8% y las cajas de ahorro 1.7%. En tanto, "del otro lado del balance, los préstamos en pesos al sector privado crecieron 3.3% en el mes o 114.9% en el último año".

Los bancos necesitan fondeo

"Este crecimiento de los préstamos más rápido que el de los depósitos implica que los bancos necesiten cubrir ese déficit de fondeo desprendiéndose de títulos públicos. Por eso creemos que la dinámica de los últimos meses donde el Tesoro inyecta liquidez va a mantenerse. En caso contrario, las tasas deberían subir", advierte Econviews.

"El criterio último de los encajes es mantener una retención de un porcentaje determinado para responder con liquidez a una demanda parcial de los depositantes. Esto demuestra que el sistema puede responder a cualquier tensión cambiaria que pueda ocurrir, pero hay que estar atentos a cómo evoluciona la configuración de esos encajes", analiza el economista Pablo Ferrari.

Tal como detalla Rafael Aguilar, economista de la consultora, el Gobierno busca quitar presión a los tipos de interés. Sucede que para inyectar más liquidez los bancos pueden recurrir a la venta de bonos en lugar de elevar los rendimientos para captar más depósitos.

Los bancos necesitan pesos para responder a la mayor demanda de créditos.

"Para evitar una suba de tasas esperamos que el Tesoro permita que los bancos desarmen un poco los títulos públicos que tienen para ir inyectando un poco de liquidez", indica.

En este contexto, el economista de Eco Go Lucio Garay Méndez indica que, "la liquidez del sistema financiero está en mínimos locales, la mayor parte de la deuda pública en manos de bancos son letras de corto plazo con gran liquidez y que una parte considerable se encuentra en manos del BCRA, que puede administrar la eventual salida de bancos sin generar mucho ruido".

No obstante, señala que no ve riesgos graves en materia monetaria. "Si bien el Gobierno extendió los plazos de la deuda en pesos, éstos siguen siendo relativamente cortos. Otro dato no menor es el colchón de pesos que el Tesoro tiene en el BCRA gracias al giro de utilidades por el balance de 2024. Esos $12 billones dan un gran respaldo al programa financiero del Gobierno y, por ende, al repago de dichos títulos", indica Garay Méndez.

En ese sentido, el economista y director de MyR Consultores, Fabio Rodríguez, señala que el giro de utilidades que hizo el BCRA al Tesoro es una fuente potencial de nueva liquidez. "Si los bancos no renuevan vencimientos dichos fondos serán la rueda de auxilio para loa vencimientos en el mercado de letras", plantea.

Desde Econviews, señalan que, desde hace dos semanas, ya se nota en el mercado la liquidez inyectada por el Tesoro. Explican que, al haberse financiado con la emisión del Bonte 2030 (TY30), que se suscribía en dólares, debió recurrir a su saldo de depósitos en pesos para pagar los vencimientos. "Eso implicó una mayor liquidez por $1,18 billones", apuntan.

El problema que ven es que las tasas se mantienen estables, aunque empieza a percibirse cierta presión para que el BCRA el rendimiento de las Lefi, si es que efectivamente la inflación baja como espera el Gobierno a niveles inferiores al 2% y, mientras tanto, se ve un spread muy alto entre la tasa de remunerada y la del plazo fijo. "Eso hace necesario extender duration para lograr mejores retornos", explican.

¿Hay riesgos de iliquidez?

En palabras de Rodíguez, director de MyR consultores, "se atraviesa una etapa de liquidez más apretada, en gran medida porque la dinámica de los créditos crece mucho más rápido q la captación de depósitos, y eso ocurre desde hace varios meses".

En ese contexto, detalla que los bancos tienen que competir más por los fondos y subir la tasa pasiva, lo que empeora la rentabilidad. "Sin embargo, de necesitarse, existen válvulas de escape. Más desarme de Lefis, baja de encajes, pases activos del BCRA (aunque ahora cerró esa ventanillla)", coincide con sus colegas.

A lo que Anzalone agrega que "la política fiscal ordenada y la disciplina monetaria explican buena parte de la baja de inflación observada en los últimos meses y, dentro de esa lógica, liberar la configuración de encajes permite a los bancos operar con mayor margen, facilitar crédito y, al mismo tiempo, preservar los objetivos del programa".